美国核心个人消费支出价格指数(PCE)年率y/y (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index y/y)
|高级别
|N/D
|2.7%
|
2.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
核心个人消费支出价格指数年率y/y表示了与去年同月相比，在指定月份美国本地居民购买固定篮子消费者商品和服务的价格变化。这个指标也被称为“PCE平减指数”。它考虑了家庭对耐用品和非耐用品以及服务的实际和估算的支出。由于高波动性，这个核心指数计算不包含食品和能源的价格。
该指数以2009年为基准。
衡量美国通货膨胀时包含个人消费支出价格指数（PCE），因为PCE增长通常伴随着商品和服务价格的上涨。
与美国另一个消费价格指数相比——居民消费价格指数（CPI），美联储更倾向于使用PCE来分析经济状况。因为PCE计算公式可以计算消费者行为短期变化和调整篮子的影响，而消费者的篮子设置和其在CPI计算中的元素的权重仅每两年修正一次。因此，PCE提供了更为完整的通胀评估。
该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国核心个人消费支出价格指数(PCE)年率y/y (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
