美国企业利润季率q/q (United States Corporate Profits q/q)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|4.4%
|0.3%
|
0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
公司利润季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度美国公司从当前生产中获得的利润变化。企业利润评估是美国经济分析局编制的国民收入和产品账目的重要组成部分，旨在提供美国经济活动的统计数据。
最后值:
真实值
预测值
"美国企业利润季率q/q (United States Corporate Profits q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
4.4%
0.3%
0.2%
2 Q 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 序言。
2.0%
0.1%
-3.3%
1 Q 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 Q 2025 序言。
-3.6%
1.5%
5.9%
4 Q 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 Q 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 序言。
0.0%
3.6%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 Q 2024 序言。
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 Q 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 Q 2024 序言。
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 序言。
4.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 序言。
1.6%
1.3%
-5.9%
1 Q 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 Q 2023 序言。
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 Q 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 序言。
-0.2%
7.5%
6.2%
2 Q 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 Q 2022 序言。
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 Q 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2022 序言。
-4.3%
1.8%
0.2%
4 Q 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 Q 2021 序言。
4.2%
-17.3%
10.5%
2 Q 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 序言。
9.7%
-20.9%
4.5%
1 Q 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2021 序言。
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 Q 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 Q 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 Q 2020 序言。
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 Q 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 Q 2020 序言。
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 Q 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 Q 2020 序言。
-14.2%
0.7%
2.1%
4 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 序言。
1.3%
-8.5%
3.7%
2 Q 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 Q 2019 序言。
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 Q 2019
-3.1%
-3.5%
1 Q 2019 序言。
-3.5%
0.0%
4 Q 2018
0.0%
3.5%
3 Q 2018
3.5%
3.3%
3 Q 2018 序言。
3.3%
3.0%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件