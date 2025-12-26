个人消费支出价格指数月率m/m反映的是与上个月相比，在报告月份美国本地居民购买固定篮子消费者商品和服务的价格变化。这个指标也被称为“PCE平减指数”。它考虑了家庭对耐用品和非耐用品以及服务的实际和估算的支出。

该指数以2009年为基准。

衡量美国通货膨胀时包含个人消费支出价格指数（PCE），因为PCE增长通常伴随着商品和服务价格的上涨。

与美国另一个消费价格指数相比——居民消费价格指数（CPI），美联储更倾向于使用PCE来分析经济状况。因为PCE计算公式可以计算消费者行为短期变化和调整篮子的影响，而消费者的篮子设置和其在CPI计算中的元素的权重仅每两年修正一次。因此，PCE提供了更为完整的通胀评估。

该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。

