美联储(Fed)工业生产年率y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)
|中级别
|-0.1%
|1.0%
|
1.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
-0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
联邦储备体系委员会于次月中旬公布一个月的工业生产指数。工业生产指数衡量的是工业、矿业、电力和天然气公用事业的实际产量。第一批指数始于1919年，其发布是为了满足美联储(Federal Reserve)对高度周期性行业及时数据的需求。与许多其它经济指标不同，IP指数是根据其它公司汇编的详细行业或产品层面的数据进行估算，而不是根据专有调查结果。
工业总产值综合指数包括299个衡量工业部门个别部门生产的详细指数。其中一些指数以直接生产计量为基础，而另一些指数则以间接生产计量为基础。许多指数反映了美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)收集的一个行业的每月生产工作时间。及时收集和公布数据表明趋势迅速逆转，使该指数成为上月首批提供经济活动信息的统计数据之一。
对于交易者而言，它是衡量未来市场资产表现的重要领先指标。因此，该报告也可以作为某些行业增加买卖压力的“触发因素”。
通常，工业生产指数值增加会对美元产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美联储(Fed)工业生产年率y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
