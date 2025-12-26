经济日历部分

经济日历

国家

美联储(Fed)工业生产年率y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)

国家：
美国
USD, 美元
源：
联邦储备体系委员会 (Board of Governors of Federal Reserve System)
部门：
业务
中级别 -0.1% 1.0%
1.6%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
-0.1%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

联邦储备体系委员会于次月中旬公布一个月的工业生产指数。工业生产指数衡量的是工业、矿业、电力和天然气公用事业的实际产量。第一批指数始于1919年，其发布是为了满足美联储(Federal Reserve)对高度周期性行业及时数据的需求。与许多其它经济指标不同，IP指数是根据其它公司汇编的详细行业或产品层面的数据进行估算，而不是根据专有调查结果。

工业总产值综合指数包括299个衡量工业部门个别部门生产的详细指数。其中一些指数以直接生产计量为基础，而另一些指数则以间接生产计量为基础。许多指数反映了美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)收集的一个行业的每月生产工作时间。及时收集和公布数据表明趋势迅速逆转，使该指数成为上月首批提供经济活动信息的统计数据之一。

对于交易者而言，它是衡量未来市场资产表现的重要领先指标。因此，该报告也可以作为某些行业增加买卖压力的“触发因素”。

通常，工业生产指数值增加会对美元产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美联储(Fed)工业生产年率y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.1%
1.0%
1.6%
9月 2025
1.6%
1.2%
0.9%
8月 2025
0.9%
1.6%
1.4%
7月 2025
1.4%
0.9%
0.7%
6月 2025
0.7%
0.6%
0.6%
5月 2025
0.6%
0.0%
1.5%
4月 2025
1.5%
0.0%
1.3%
3月 2025
1.3%
0.2%
1.4%
2月 2025
1.4%
0.7%
2.0%
1月 2025
2.0%
0.0%
0.5%
12月 2024
0.5%
-0.1%
-0.9%
11月 2024
-0.9%
0.0%
-0.3%
10月 2024
-0.3%
0.2%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
0.2%
0.0%
8月 2024
0.0%
0.3%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
1.0%
1.6%
6月 2024
1.6%
0.9%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
4月 2024
-0.4%
0.4%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.2%
-0.2%
2月 2024
-0.2%
-0.3%
0.0%
1月 2024
0.0%
1.0%
12月 2023
1.0%
-0.4%
11月 2023
-0.4%
-0.3%
-0.7%
10月 2023
-0.7%
0.0%
0.1%
9月 2023
0.1%
0.0%
0.2%
8月 2023
0.2%
-0.3%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.4%
6月 2023
-0.4%
1.1%
0.2%
5月 2023
0.2%
1.3%
0.2%
4月 2023
0.2%
0.1%
0.5%
3月 2023
0.5%
2.6%
-0.2%
2月 2023
-0.2%
3.0%
0.8%
1月 2023
0.8%
3.1%
1.6%
12月 2022
1.6%
2.9%
2.5%
11月 2022
2.5%
4.3%
3.3%
10月 2022
3.3%
4.5%
5.3%
9月 2022
5.3%
3.8%
3.7%
8月 2022
3.7%
4.0%
3.9%
7月 2022
3.9%
5.0%
4.2%
6月 2022
4.2%
6.1%
5.8%
5月 2022
5.8%
6.0%
6.4%
4月 2022
6.4%
6.5%
5.5%
3月 2022
5.5%
5.9%
7.5%
2月 2022
7.5%
3.9%
4.1%
1月 2022
4.1%
4.5%
3.7%
12月 2021
3.7%
5.2%
5.3%
11月 2021
5.3%
4.9%
5.1%
10月 2021
5.1%
5.3%
4.6%
9月 2021
4.6%
6.3%
5.9%
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码