联邦储备体系委员会于次月中旬公布一个月的工业生产指数。工业生产指数衡量的是工业、矿业、电力和天然气公用事业的实际产量。第一批指数始于1919年，其发布是为了满足美联储(Federal Reserve)对高度周期性行业及时数据的需求。与许多其它经济指标不同，IP指数是根据其它公司汇编的详细行业或产品层面的数据进行估算，而不是根据专有调查结果。

工业总产值综合指数包括299个衡量工业部门个别部门生产的详细指数。其中一些指数以直接生产计量为基础，而另一些指数则以间接生产计量为基础。许多指数反映了美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)收集的一个行业的每月生产工作时间。及时收集和公布数据表明趋势迅速逆转，使该指数成为上月首批提供经济活动信息的统计数据之一。

对于交易者而言，它是衡量未来市场资产表现的重要领先指标。因此，该报告也可以作为某些行业增加买卖压力的“触发因素”。

通常，工业生产指数值增加会对美元产生积极的影响。

最后值: