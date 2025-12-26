纽约联邦储备银行(Fed)制造业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|中级别
|-3.9
|
18.7
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.7
|
-3.9
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
纽约联储制造业指数衡量了纽约州制造业的商业状况。这个月度指标是基于对纽约州数百家大型制造商的调查计算得出。0以上的数值表明商业状况转好，低于0意味着商业环境低迷。
该问卷包含与上一月份相比，指定月份有关商业环境变化的问题。参与调查者评估了以下组成部分的变化：
- 一般商业环境
- 新订单的数量
- 运输
- 未交货订单的数量（进行中的订单）
- 供应商交货时间
- 库存
- 支付价格（公司在生产过程中购买的商品和服务的价格）
- 收到的价格（公司收到的产品价格
- 员工数量
- 每周平均工作时间
调查的第二部分包括展望部分：参与者预计在接下来的6个月内，以上组成部分可能发生的变化。除了这11个要素之外，调查展望部分还包括关于公司资本支出的问题（在设备和技术方面的开支）。
根据调查结果，计算出单独的扩散指数。这个调查的主要指数就是一般商业环境。一般商业环境指数独立计算，根据调查结果计算的其他指数则不影响该指数。
分析认为该指数是衡量可以在全国范围内推测生产活动结果的一个重要指标。它的增长可以对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"纽约联邦储备银行(Fed)制造业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
