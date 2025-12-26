经济日历部分

美国核心生产者价格指数(PPI)年率y/y (United States Core Producer Price Index (PPI) y/y)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
低级别 2.6%
2.8%
上次发布 实际值 预测值 以前
以前
2.4%
2.6%
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
核心生产者物价指数(PPI)年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份国内生产者商品和服务的售价变化。PPI 从制造商角度显示价格变化。由于高波动性，这个核心指数计算不包含食品和能源的价格。

这个指数计算包含美国工业的所有部门，生产包括商品市场在内的实物商品。在生产行业，这个计算考虑到生产者在采矿和制造业、农业、建筑等行业的价格。在服务行业，PPI计算项目涵盖了约72%的数据，这些数据来自贸易、卫生、运输、仓储、媒体、金融和保险等行业。与居民消费价格指数（CPI）不同，PPI不包括进口商品的价格。

这个指数的数据是基于对全国不同类型不同规模的超过25,000个企业的调查计算得出的，该调查数据包含在具有统计代表性的样本当中。

生产者物价指数是根据基准年（今天为1982年）计算的，在基准年这个指数等于100。所有随后的价格变化的计算都是根据这个基准进行的。在计算中，不同行业使用的权重也各不相同。权重每隔几年就会调整一次。

PPI被认为是衡量消费价格和通货膨胀的领先指标。如果与CPI（居民消费价格指数）相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。美联储密切关注CPI，以准备预测通货膨胀。

一些PPI 组成部分也被用于GDP价格指数的计算。

PPI增长几乎总是意味着通货膨胀的增长，这通常被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国核心生产者价格指数(PPI)年率y/y (United States Core Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
2.6%
2.8%
8月 2025
2.8%
3.4%
3.7%
7月 2025
3.7%
2.7%
2.6%
6月 2025
2.6%
3.1%
3.0%
5月 2025
3.0%
3.3%
3.1%
4月 2025
3.1%
3.3%
3.3%
3月 2025
3.3%
3.4%
3.4%
2月 2025
3.4%
3.6%
3.6%
1月 2025
3.6%
3.7%
3.5%
12月 2024
3.5%
3.3%
3.4%
11月 2024
3.4%
3.0%
3.1%
10月 2024
3.1%
2.6%
2.8%
9月 2024
2.8%
2.4%
2.4%
8月 2024
2.4%
2.7%
2.4%
7月 2024
2.4%
2.7%
3.0%
6月 2024
3.0%
2.4%
2.3%
5月 2024
2.3%
2.8%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.6%
2.4%
3月 2024
2.4%
2.8%
2.0%
2月 2024
2.0%
2.8%
2.0%
1月 2024
2.0%
2.6%
1.8%
12月 2023
1.8%
2.6%
2.0%
11月 2023
2.0%
2.8%
2.4%
10月 2023
2.4%
2.9%
2.7%
9月 2023
2.7%
1.9%
2.2%
8月 2023
2.2%
1.9%
2.4%
7月 2023
2.4%
2.1%
2.4%
6月 2023
2.4%
2.8%
2.8%
5月 2023
2.8%
2.9%
3.2%
4月 2023
3.2%
2.7%
3.4%
3月 2023
3.4%
4.1%
4.4%
2月 2023
4.4%
5.0%
5.4%
1月 2023
5.4%
4.9%
5.5%
12月 2022
5.5%
5.6%
6.2%
11月 2022
6.2%
6.0%
6.7%
10月 2022
6.7%
6.8%
7.2%
9月 2022
7.2%
7.4%
7.3%
8月 2022
7.3%
7.4%
7.6%
7月 2022
7.6%
7.9%
8.2%
6月 2022
8.2%
7.7%
8.3%
5月 2022
8.3%
8.9%
8.8%
4月 2022
8.8%
9.3%
9.2%
3月 2022
9.2%
7.9%
8.4%
2月 2022
8.4%
8.1%
8.3%
1月 2022
8.3%
8.6%
8.3%
12月 2021
8.3%
8.1%
7.7%
11月 2021
7.7%
7.1%
6.8%
10月 2021
6.8%
7.3%
6.8%
9月 2021
6.8%
7.2%
6.7%
8月 2021
6.7%
6.7%
6.2%
