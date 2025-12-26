核心生产者物价指数(PPI)年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份国内生产者商品和服务的售价变化。PPI 从制造商角度显示价格变化。由于高波动性，这个核心指数计算不包含食品和能源的价格。

这个指数计算包含美国工业的所有部门，生产包括商品市场在内的实物商品。在生产行业，这个计算考虑到生产者在采矿和制造业、农业、建筑等行业的价格。在服务行业，PPI计算项目涵盖了约72%的数据，这些数据来自贸易、卫生、运输、仓储、媒体、金融和保险等行业。与居民消费价格指数（CPI）不同，PPI不包括进口商品的价格。

这个指数的数据是基于对全国不同类型不同规模的超过25,000个企业的调查计算得出的，该调查数据包含在具有统计代表性的样本当中。

生产者物价指数是根据基准年（今天为1982年）计算的，在基准年这个指数等于100。所有随后的价格变化的计算都是根据这个基准进行的。在计算中，不同行业使用的权重也各不相同。权重每隔几年就会调整一次。

PPI被认为是衡量消费价格和通货膨胀的领先指标。如果与CPI（居民消费价格指数）相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。美联储密切关注CPI，以准备预测通货膨胀。

一些PPI 组成部分也被用于GDP价格指数的计算。

PPI增长几乎总是意味着通货膨胀的增长，这通常被视为对美元报价有利。

最后值: