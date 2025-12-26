经济日历部分

美国零售管理月率m/m (United States Retail Control m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
消费者
中级别 0.8% 0.4%
-0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.1%
0.8%
下次发布 实际值 预测值
以前
零售管理月率m/m反映了与上一月份相比，报告月份内在被称为对照组中，美国零售销售的变化。该组包括美国所有零售商，不包含食品、汽车、建筑材料和汽车燃料。

这些行业的零售商被排除在指标计算之外，以应对价格的高波动。例如，当季节性产品必须从其他国家或从其他气候带进口时，在这周期内提高价格。由于单价过高，因此汽车被认为是一般零售销售的高波动产品。因此，即使是出售单价小幅度上扬都可能增加零售销售的货币量。由于季节因素，建筑材料也被排除在计算之外：建筑和翻新在夏季通常比较活跃，因此零售销售在此时有所提高。汽车燃料的零售销售在夏季也会增加，因为此时人们开始在全国各地驾车出游。

对照组用作“核心”消费支出的衡量方式并应用于PCE的进一步计算。因为这是一个辅助指标，只能间接反映美国通货膨胀情况。因此，它是通过PCE间接影响美元报价。

最后值:

真实值

预测值

"美国零售管理月率m/m (United States Retail Control m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.8%
0.4%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
-0.3%
0.6%
8月 2025
0.7%
-0.2%
0.5%
7月 2025
0.5%
-0.6%
0.8%
6月 2025
0.5%
0.1%
0.2%
5月 2025
0.4%
0.4%
-0.1%
4月 2025
-0.2%
0.0%
0.5%
3月 2025
0.4%
0.3%
1.3%
2月 2025
1.0%
0.0%
-1.0%
1月 2025
-0.8%
0.5%
0.8%
12月 2024
0.7%
1.1%
0.4%
11月 2024
0.4%
0.9%
-0.1%
10月 2024
-0.1%
0.5%
1.2%
9月 2024
0.7%
-0.1%
0.3%
8月 2024
0.3%
0.0%
0.4%
7月 2024
0.3%
0.0%
0.9%
6月 2024
0.9%
-0.2%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.3%
-0.5%
4月 2024
-0.3%
0.4%
1.0%
3月 2024
1.1%
1.0%
0.3%
2月 2024
0.0%
0.6%
-0.3%
1月 2024
-0.4%
0.1%
0.6%
12月 2023
0.8%
-0.2%
0.5%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.0%
10月 2023
0.2%
-0.3%
0.7%
9月 2023
0.6%
0.2%
0.2%
8月 2023
0.1%
-0.2%
0.7%
7月 2023
1.0%
0.2%
0.5%
6月 2023
0.6%
-0.3%
0.3%
5月 2023
0.2%
0.0%
0.6%
4月 2023
0.7%
0.0%
-0.4%
3月 2023
-0.3%
0.6%
0.5%
2月 2023
0.5%
-1.2%
2.3%
1月 2023
1.7%
0.3%
-0.7%
12月 2022
-0.7%
0.4%
-0.2%
11月 2022
-0.2%
0.3%
0.5%
10月 2022
0.7%
-0.3%
0.6%
9月 2022
0.4%
0.5%
0.2%
8月 2022
0.0%
-0.6%
0.4%
7月 2022
0.8%
0.8%
0.7%
6月 2022
0.5%
-1.1%
0.0%
5月 2022
0.0%
1.5%
0.5%
4月 2022
1.0%
-2.0%
1.1%
3月 2022
-0.1%
2.6%
-0.9%
2月 2022
-1.2%
-2.4%
6.7%
1月 2022
4.8%
1.5%
-4.0%
12月 2021
-3.5%
-1.1%
-0.1%
11月 2021
-0.1%
1.3%
1.8%
10月 2021
1.3%
-1.4%
0.8%
9月 2021
1.0%
1.5%
2.5%
123
