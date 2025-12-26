零售管理月率m/m反映了与上一月份相比，报告月份内在被称为对照组中，美国零售销售的变化。该组包括美国所有零售商，不包含食品、汽车、建筑材料和汽车燃料。

这些行业的零售商被排除在指标计算之外，以应对价格的高波动。例如，当季节性产品必须从其他国家或从其他气候带进口时，在这周期内提高价格。由于单价过高，因此汽车被认为是一般零售销售的高波动产品。因此，即使是出售单价小幅度上扬都可能增加零售销售的货币量。由于季节因素，建筑材料也被排除在计算之外：建筑和翻新在夏季通常比较活跃，因此零售销售在此时有所提高。汽车燃料的零售销售在夏季也会增加，因为此时人们开始在全国各地驾车出游。

对照组用作“核心”消费支出的衡量方式并应用于PCE的进一步计算。因为这是一个辅助指标，只能间接反映美国通货膨胀情况。因此，它是通过PCE间接影响美元报价。

