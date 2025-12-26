达拉斯联邦储备银行(Fed)服务业商业活动 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|-6.8
|
-9.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
达拉斯联储服务业商业活动指数反映了与上一月份相比，在报告月份报告商业状况有所改善的受访者人数与报告商业状况恶化的受访者人数之间的差异。这个指标根据季节进行调整。该指数增长可能对美元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"达拉斯联邦储备银行(Fed)服务业商业活动 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
-6.8
-9.4
10月 2025
-9.4
-8.8
-5.6
9月 2025
-5.6
6.8
8月 2025
6.8
2.0
7月 2025
2.0
-1.0
-4.4
6月 2025
-4.4
7.6
-10.1
5月 2025
-10.1
-9.8
-19.4
4月 2025
-19.4
3.6
-11.3
3月 2025
-11.3
8.2
4.6
2月 2025
4.6
5.0
7.4
1月 2025
7.4
0.8
10.8
12月 2024
9.6
1.7
9.8
11月 2024
9.8
-5.3
2.0
10月 2024
2.0
-5.9
-2.6
9月 2024
-2.6
-6.3
-7.7
8月 2024
-7.7
-6.4
-0.1
7月 2024
-0.1
-6.7
-4.1
6月 2024
-4.1
-6.9
-12.1
5月 2024
-12.1
-6.9
-10.6
4月 2024
-10.6
-2.9
-5.5
3月 2024
-5.5
-8.0
-3.9
2月 2024
-3.9
-10.4
-9.3
1月 2024
-9.3
-3.8
-8.8
12月 2023
-8.7
-8.9
-11.6
11月 2023
-11.6
-6.5
-18.2
10月 2023
-18.2
-1.0
-8.6
9月 2023
-8.6
-0.4
-2.7
8月 2023
-2.7
-6.1
-4.2
7月 2023
-4.2
-12.5
-8.2
6月 2023
-8.2
-15.6
-17.3
5月 2023
-17.3
-16.0
-14.4
4月 2023
-14.4
-13.5
-18.0
3月 2023
-18.0
-11.9
-9.3
2月 2023
-9.3
-17.1
-15.0
1月 2023
-15.0
-15.2
-20.5
12月 2022
-19.8
-12.1
-11.0
11月 2022
-11.0
-9.3
-13.6
10月 2022
-13.6
-5.4
-5.4
9月 2022
-5.4
-8.1
-5.7
8月 2022
-5.7
-11.4
-10.9
7月 2022
-10.9
-5.3
-12.4
6月 2022
-12.4
4.8
1.5
5月 2022
1.5
9.2
8.2
4月 2022
8.2
13.4
10.6
3月 2022
10.6
8.4
16.6
2月 2022
16.6
6.6
0.6
1月 2022
0.6
17.5
14.2
12月 2021
12.9
21.5
22.7
11月 2021
22.7
14.3
20.7
10月 2021
20.7
6.7
8.3
