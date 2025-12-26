美国20年期国债拍卖 (United States 20-Year Bond Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|4.798%
|
4.706%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
4.798%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
最后值:
真实值
"美国20年期国债拍卖 (United States 20-Year Bond Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4.798%
4.706%
4.706%
4.506%
4.506%
4.613%
4.613%
4.876%
4.876%
4.935%
4.935%
4.942%
4.942%
5.047%
5.047%
4.810%
4.810%
4.632%
4.632%
4.830%
4.830%
4.900%
4.900%
4.686%
4.686%
4.680%
4.680%
4.590%
4.590%
4.039%
4.039%
4.160%
4.160%
4.466%
4.466%
4.452%
4.452%
4.635%
4.635%
4.818%
4.818%
4.542%
4.542%
4.595%
4.595%
4.423%
4.423%
4.213%
4.213%
4.780%
4.780%
5.245%
5.245%
4.592%
4.592%
4.499%
4.499%
4.036%
4.036%
4.010%
4.010%
3.954%
3.954%
3.920%
3.920%
3.909%
3.909%
3.977%
3.977%
3.678%
3.678%
3.935%
3.935%
4.072%
4.072%
4.395%
4.395%
3.820%
3.820%
3.380%
3.380%
3.420%
3.420%
3.488%
3.488%
3.290%
3.290%
3.095%
3.095%
2.651%
2.651%
2.396%
2.396%
2.210%
2.210%
1.942%
1.942%
1.872%
1.872%
2.065%
