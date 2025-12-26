美国商业库存月率m/m (United States Business Inventories m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|中级别
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.1%
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
企业库存月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份全国制造商，零售商和批发商所持有的库存变化。该指标反映了可供出售给其他企业和/或消费者的产品数量。
该数据是基于对报告月月底零售商、批发商和制造商的库存结果的调查计算得出的。
当与销售指数平行监测时，该指标允许预测短期的产量。投资者利用该指标来预测未来的商品需求。例如，如果库存增长低于销售量的增长，那么需求将会增加，这可以刺激经济的增长。相反的情况可能导致生产放缓。
经济分析局使用这个数据来计算GDP和主要经济指标。
该数值对美元报价的影响取决于相关指标（销售，价格指数等）。
最后值:
真实值
预测值
"美国商业库存月率m/m (United States Business Inventories m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.2%
0.1%
0.0%
8月 2025
0.0%
0.1%
0.1%
7月 2025
0.2%
0.1%
0.2%
6月 2025
0.2%
-0.2%
0.0%
5月 2025
0.0%
0.3%
0.0%
4月 2025
0.0%
0.3%
0.1%
3月 2025
0.1%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.2%
0.3%
1月 2025
0.3%
0.0%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
0.0%
0.1%
11月 2024
0.1%
0.2%
0.0%
10月 2024
0.1%
0.2%
0.0%
9月 2024
0.1%
0.2%
0.3%
8月 2024
0.3%
0.2%
0.3%
7月 2024
0.4%
0.1%
0.3%
6月 2024
0.3%
0.2%
0.5%
5月 2024
0.5%
0.1%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
3月 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
2月 2024
0.4%
0.1%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
12月 2023
0.4%
0.0%
-0.1%
11月 2023
-0.1%
0.2%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
0.4%
0.2%
9月 2023
0.4%
0.2%
0.4%
8月 2023
0.4%
0.0%
0.1%
7月 2023
0.0%
0.1%
-0.1%
6月 2023
0.0%
0.2%
0.0%
5月 2023
0.2%
0.1%
0.1%
4月 2023
0.2%
0.0%
-0.2%
3月 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
2月 2023
0.2%
0.1%
-0.2%
1月 2023
-0.1%
0.4%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.4%
0.3%
11月 2022
0.4%
0.4%
0.2%
10月 2022
0.3%
0.6%
0.2%
9月 2022
0.4%
0.7%
0.9%
8月 2022
0.8%
1.0%
0.5%
7月 2022
0.6%
1.4%
1.4%
6月 2022
1.4%
1.3%
1.6%
5月 2022
1.4%
1.6%
1.3%
4月 2022
1.2%
1.8%
2.4%
3月 2022
2.0%
1.3%
1.8%
2月 2022
1.5%
1.6%
1.3%
1月 2022
1.1%
1.8%
2.4%
12月 2021
2.1%
1.3%
1.5%
11月 2021
1.3%
1.0%
1.3%
10月 2021
1.2%
0.7%
0.8%
9月 2021
0.7%
0.6%
0.8%
8月 2021
0.6%
0.7%
0.5%
