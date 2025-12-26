经济日历部分

费城联邦储备银行(Fed)制造业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

国家：
美国
USD, 美元
源：
费城联邦储备银行 (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
部门：
业务
高级别 -10.2 3.6
-1.7
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
费城联储商业环境指数反映了费城联邦储备区制造业部门的当前商业状况。该地区包括宾夕法尼亚州，新泽西州和特拉华州。

这一指数是基于对该地区主要工业企业的调查计算得出。除了对该行业的商业环境进行全面评估外，企业领导人还被要求评估他们公司的情况是否有所改善，更糟或保持不变。特别是，受访者还评估了新订单、运输、未交货订单、供应商交货时间、库存、支付价格、收到的价格、员工数量、每周平均工作时间。

该地区被列为费城联邦储备银行职责下，是美国经济最活跃的地区之一，这就是它的商业环境指数经常受到分析师关注的原因。制造业通常表现出更生动的循环性，能够比一般经济状况更早地反映出当前的变化。因此，制造业情况成为一个衡量美国经济健康状况的领先指标。

该指数计算的是评估值为正所占百分比与评估值为负所占百分比之间的差异。如果最终指数值为正数，它意味着整个地区的平均商业环境评估都有所改善。低于零的数值表示美国经济制造业的商业前景日趋严峻。

费城联储商业环境指数的动态可能引起美元报价不明显的波动。

最后值:

真实值

预测值

"费城联邦储备银行(Fed)制造业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
-10.2
3.6
-1.7
11月 2025
-1.7
3.9
-12.8
10月 2025
-12.8
4.8
23.2
9月 2025
23.2
3.7
-0.3
8月 2025
-0.3
3.7
15.9
7月 2025
15.9
3.4
-4.0
6月 2025
-4.0
5.1
-4.0
5月 2025
-4.0
6.9
-26.4
4月 2025
-26.4
7.2
12.5
3月 2025
12.5
34.6
18.1
2月 2025
18.1
28.1
44.3
1月 2025
44.3
1.0
-10.9
12月 2024
-16.4
6.4
-5.5
11月 2024
-5.5
7.1
10.3
10月 2024
10.3
6.7
1.7
9月 2024
1.7
6.9
-7.0
8月 2024
-7.0
4.6
13.9
7月 2024
13.9
-6.7
1.3
6月 2024
1.3
9.8
4.5
5月 2024
4.5
1.3
15.5
4月 2024
15.5
-0.7
3.2
3月 2024
3.2
2.0
5.2
2月 2024
5.2
-10.3
-10.6
1月 2024
-10.6
-14.5
-12.8
12月 2023
-10.5
-2.1
-5.9
11月 2023
-5.9
-4.8
-9.0
10月 2023
-9.0
-6.7
-13.5
9月 2023
-13.5
-11.8
12.0
8月 2023
12.0
-16.7
-13.5
7月 2023
-13.5
-18.3
-13.7
6月 2023
-13.7
-19.4
-10.4
5月 2023
-10.4
-18.0
-31.3
4月 2023
-31.3
-15.4
-23.2
3月 2023
-23.2
-14.0
-24.3
2月 2023
-24.3
-12.9
-8.9
1月 2023
-8.9
-13.1
-13.7
12月 2022
-13.8
-11.3
-19.4
11月 2022
-19.4
-7.6
-8.7
10月 2022
-8.7
-4.0
-9.9
9月 2022
-9.9
1.0
6.2
8月 2022
6.2
11.8
-12.3
7月 2022
-12.3
16.1
-3.3
6月 2022
-3.3
19.2
2.6
5月 2022
2.6
22.2
17.6
4月 2022
17.6
23.1
27.4
3月 2022
27.4
23.6
16.0
2月 2022
16.0
24.4
23.2
1月 2022
23.2
25.2
15.4
12月 2021
15.4
27.0
39.0
11月 2021
39.0
27.8
23.8
12345
