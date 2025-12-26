美国2年期国债拍卖 (United States 2-Year Note Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|3.499%
|
3.489%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.499%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
2年期国债拍卖是指2年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国2年期国债拍卖 (United States 2-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.499%
3.489%
3.489%
3.504%
3.504%
3.571%
3.571%
3.641%
3.641%
3.920%
3.920%
3.786%
3.786%
3.955%
3.955%
3.795%
3.795%
3.984%
3.984%
4.169%
4.169%
4.211%
4.211%
4.335%
4.335%
4.274%
4.274%
4.130%
4.130%
3.520%
3.520%
3.874%
3.874%
4.434%
4.434%
4.706%
4.706%
4.917%
4.917%
4.898%
4.898%
4.595%
4.595%
4.691%
4.691%
4.365%
4.365%
4.314%
4.314%
4.887%
4.887%
5.055%
5.055%
5.085%
5.085%
5.024%
5.024%
4.823%
4.823%
4.670%
4.670%
4.300%
4.300%
3.969%
3.969%
3.954%
3.954%
4.673%
4.673%
4.139%
4.139%
4.373%
4.373%
4.505%
4.505%
4.460%
4.460%
4.290%
4.290%
3.307%
3.307%
3.015%
3.015%
3.084%
3.084%
2.519%
2.519%
2.585%
2.585%
2.365%
2.365%
1.553%
1.553%
0.990%
0.990%
0.769%
0.769%
0.623%
0.623%
0.481%
