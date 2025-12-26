美国就业成本指数季率q/q是美国劳工部的季度报告。它衡量的是与上一季度相比，员工薪酬的增长。这个指数是根据每个季度最后一个月的雇主调查计算得出。

该指数的计算包括公司各级员工的工资，福利和奖金。该指数还将各种福利和额外支付纳入考虑范围，例如年假和补偿假、病假、保险费、养老金等。衡量私营企业、国家机构和地方自治机构雇员（也称为文职人员）的就业成本。该指数不包括支付给联邦政府雇员、军事人员、农场公司雇员、志愿者和其他无薪工人、私人家庭雇员和个体经营者的工资。该指数针对不同部门分别计算（使用NAICS分类法）。

该指数是工资总平均变化的加权值，工业组成部分有固定的权重。结构组成部分根据三个主要所有权属性进行分类：私营企业（59个类别），国有和地方政府（13个类别）。

分析人员将该指标解读为工资通货膨胀的指标，表明国家劳动力成本增长或是下降。如果工资增长，全国整体通货膨胀也会上升，因为雇主报酬成本的增加会导致服务和产品最终成本的增加。反过来，这又为美联储提供了发展经济政策的信息。

就业成本增长被视为对美元有利，因此它预示着通货膨胀的增长。

