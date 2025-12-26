美国就业成本指数季率q/q (United States Employment Cost Index q/q)
|中级别
|0.8%
|0.9%
|
0.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.9%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国就业成本指数季率q/q是美国劳工部的季度报告。它衡量的是与上一季度相比，员工薪酬的增长。这个指数是根据每个季度最后一个月的雇主调查计算得出。
该指数的计算包括公司各级员工的工资，福利和奖金。该指数还将各种福利和额外支付纳入考虑范围，例如年假和补偿假、病假、保险费、养老金等。衡量私营企业、国家机构和地方自治机构雇员（也称为文职人员）的就业成本。该指数不包括支付给联邦政府雇员、军事人员、农场公司雇员、志愿者和其他无薪工人、私人家庭雇员和个体经营者的工资。该指数针对不同部门分别计算（使用NAICS分类法）。
该指数是工资总平均变化的加权值，工业组成部分有固定的权重。结构组成部分根据三个主要所有权属性进行分类：私营企业（59个类别），国有和地方政府（13个类别）。
分析人员将该指标解读为工资通货膨胀的指标，表明国家劳动力成本增长或是下降。如果工资增长，全国整体通货膨胀也会上升，因为雇主报酬成本的增加会导致服务和产品最终成本的增加。反过来，这又为美联储提供了发展经济政策的信息。
就业成本增长被视为对美元有利，因此它预示着通货膨胀的增长。
最后值:
真实值
预测值
"美国就业成本指数季率q/q (United States Employment Cost Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
