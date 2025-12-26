美国零售库存（不包括汽车）月率m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|中级别
|0.0%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售库存（不包括汽车）月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份全国零售商所持有的库存变化。机动车不包括在该指数计算之内。它反映了可出售到其他企业和/或终端消费者的产品数量。这个指标可以衡量近期的生产活动。
最后值:
真实值
"美国零售库存（不包括汽车）月率m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.0%
9月 2025 序言。
N/D
0.0%
8月 2025
0.0%
0.3%
8月 2025 序言。
0.3%
0.2%
7月 2025
0.1%
0.1%
7月 2025 序言。
0.1%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.0%
6月 2025 序言。
0.0%
0.1%
5月 2025
0.2%
0.2%
5月 2025 序言。
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.3%
4月 2025 序言。
0.3%
0.3%
3月 2025
0.4%
0.4%
3月 2025 序言。
0.4%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.1%
2月 2025 序言。
0.1%
0.5%
1月 2025
0.5%
0.4%
1月 2025 序言。
0.4%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.2%
12月 2024 序言。
0.2%
0.4%
11月 2024
0.5%
0.6%
11月 2024 序言。
0.6%
0.3%
10月 2024
0.1%
0.1%
10月 2024 序言。
0.1%
0.1%
9月 2024
0.2%
0.1%
9月 2024 序言。
0.1%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.4%
8月 2024 序言。
0.4%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.5%
7月 2024 序言。
0.5%
0.3%
6月 2024
0.2%
0.2%
6月 2024 序言。
0.2%
-0.1%
5月 2024
0.0%
0.0%
5月 2024 序言。
0.0%
0.2%
4月 2024
0.3%
0.3%
4月 2024 序言。
0.3%
-0.4%
3月 2024
-0.2%
-0.1%
3月 2024 序言。
-0.1%
0.3%
2月 2024
0.4%
0.4%
2月 2024 序言。
0.4%
0.3%
1月 2024
0.3%
0.3%
1月 2024 序言。
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.6%
12月 2023 序言。
0.6%
-0.6%
11月 2023
-0.9%
-0.8%
11月 2023 序言。
-0.8%
-1.1%
10月 2023
-0.9%
-0.9%
10月 2023 序言。
-0.9%
-0.4%
9月 2023
0.4%
0.3%
9月 2023 序言。
0.3%
0.6%
