美国国际资本流动报告(TIC)整体净资本流 (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国美国财政部 (United States Department of the Treasury)
部门：
货币
低级别 $​-37.3 B $​128.1 B
$​184.3 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​158.7 B
$​-37.3 B
下次发布 实际值 预测值
以前
TIC 整体净资本流是资本流入和流出的国家收支平衡的一部分。平衡值为正表示资本流入，负值表示资本流出。

美国财政部每月发布净资本流的报告，作为国际资本流动数据(TIC)的一部分。该报告反映了大多数类型的证券的流动情况，例如美国国债、公司股票和债券。

TIC数据包括国际金融流动的大部分组成部分。它计算为以下值的总和：

  • 长期交易（负值表示资本流出）
  • 海外投资者购买美国证券
  • 为外国官方机构和其他外国居民发行的非市场国债
  • 每月银行负债的变动情况
  • 以美元计价的美国财政部的债务变化

以下部分从产生的金额中减去：根据国内证券向海外居民支付的款项，通过互换原则购买外国证券。

该报告不包含从海外直接投资美国企业和美国居民在外国企业直接投资的资本流入。

积极的资本流动可以对美元产生有利影响，因为海外居民被迫购买美元来支付美国债券。该指标对证券市场具有非常重大的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国国际资本流动报告(TIC)整体净资本流 (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​-37.3 B
$​128.1 B
$​184.3 B
9月 2025
$​190.1 B
$​179.4 B
$​187.1 B
7月 2025
$​2.1 B
$​171.2 B
$​92.1 B
6月 2025
$​77.8 B
$​194.2 B
$​318.1 B
5月 2025
$​311.1 B
$​147.2 B
$​-14.6 B
4月 2025
$​-14.2 B
$​201.8 B
$​253.1 B
3月 2025
$​254.3 B
$​207.4 B
$​248.9 B
2月 2025
$​284.7 B
$​209.3 B
$​-46.6 B
1月 2025
$​87.1 B
$​268.1 B
$​134.1 B
12月 2024
$​87.1 B
$​123.1 B
$​134.1 B
11月 2024
$​159.9 B
$​271.0 B
$​201.8 B
10月 2024
$​203.6 B
$​268.5 B
$​398.9 B
9月 2024
$​398.4 B
$​78.8 B
$​75.9 B
8月 2024
$​79.2 B
$​82.5 B
$​159.1 B
7月 2024
$​156.5 B
$​65.5 B
$​92.0 B
6月 2024
$​107.5 B
$​75.1 B
$​16.1 B
5月 2024
$​15.8 B
$​94.6 B
$​64.2 B
4月 2024
$​66.2 B
$​44.5 B
$​104.2 B
3月 2024
$​102.1 B
$​-9.0 B
$​42.0 B
2月 2024
$​51.6 B
$​-30.8 B
1月 2024
$​-8.8 B
$​137.4 B
12月 2023
$​139.8 B
$​223.3 B
11月 2023
$​260.2 B
$​-9.2 B
$​-83.8 B
10月 2023
$​-83.8 B
$​130.1 B
$​-64.8 B
9月 2023
$​-67.4 B
$​60.8 B
$​131.0 B
8月 2023
$​134.4 B
$​141.0 B
$​141.4 B
7月 2023
$​140.6 B
$​143.9 B
$​137.9 B
6月 2023
$​147.8 B
$​42.8 B
$​-161.6 B
5月 2023
$​-167.6 B
$​180.5 B
$​35.3 B
4月 2023
$​48.4 B
$​163.6 B
$​129.0 B
3月 2023
$​56.7 B
$​59.6 B
$​13.7 B
2月 2023
$​28.0 B
$​197.6 B
$​183.2 B
1月 2023
$​183.1 B
$​157.9 B
$​26.7 B
12月 2022
$​28.6 B
$​70.5 B
$​213.4 B
11月 2022
$​213.1 B
$​178.8 B
$​179.3 B
10月 2022
$​179.9 B
$​143.2 B
$​30.4 B
9月 2022
$​30.9 B
$​70.6 B
$​277.2 B
8月 2022
$​153.5 B
$​173.0 B
$​22.3 B
7月 2022
$​22.1 B
$​152.8 B
$​194.5 B
6月 2022
$​22.1 B
$​82.2 B
$​194.5 B
5月 2022
$​182.5 B
$​176.9 B
$​-2.7 B
4月 2022
$​1.3 B
$​161.3 B
$​108.7 B
3月 2022
$​149.2 B
$​67.6 B
$​160.3 B
2月 2022
$​162.6 B
$​145.9 B
$​287.4 B
1月 2022
$​294.2 B
$​84.8 B
$​-53.8 B
12月 2021
$​-52.4 B
$​72.3 B
$​216.8 B
11月 2021
$​223.9 B
$​100.8 B
$​139.3 B
10月 2021
$​143.0 B
$​69.3 B
$​-27.3 B
9月 2021
$​-26.8 B
$​83.3 B
$​91.1 B
8月 2021
$​91.0 B
$​91.7 B
$​164.1 B
