TIC 整体净资本流是资本流入和流出的国家收支平衡的一部分。平衡值为正表示资本流入，负值表示资本流出。

美国财政部每月发布净资本流的报告，作为国际资本流动数据(TIC)的一部分。该报告反映了大多数类型的证券的流动情况，例如美国国债、公司股票和债券。

TIC数据包括国际金融流动的大部分组成部分。它计算为以下值的总和：

长期交易（负值表示资本流出）

海外投资者购买美国证券

为外国官方机构和其他外国居民发行的非市场国债

每月银行负债的变动情况

以美元计价的美国财政部的债务变化

以下部分从产生的金额中减去：根据国内证券向海外居民支付的款项，通过互换原则购买外国证券。

该报告不包含从海外直接投资美国企业和美国居民在外国企业直接投资的资本流入。

积极的资本流动可以对美元产生有利影响，因为海外居民被迫购买美元来支付美国债券。该指标对证券市场具有非常重大的影响。

最后值: