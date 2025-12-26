|高级别
MNI芝加哥商业晴雨表是一个综合的扩散指标，反映了指定月份内芝加哥的商业环境。该指标是由美国领先的经济新闻和分析提供商之一——非营利组织Market News International Inc.，与美国供应管理学会(ISM)芝加哥分部合作编写。
芝加哥商业晴雨表也被称为芝加哥采购经理人指数(PMI)。它是基于对芝加哥地区采购经理人的调查计算得出的。受访者接受调查，评估其公司的产量、新订单、积压未交付订单、失业和供应情况。与提供定量衡量不同的是，受访者提供当月变化的对比评估：形势是否改善、更糟或保持不变。
受访者代表包括该地区大型工业和服务业企业的代表。尽管该指数仅计算的是芝加哥地区，但其数据很明显也与常用的美国指标相关。所有，该指标被解读为美国经济状况的领先指标。
数值高于50意味着该地区商业环境改善，低于50则表示出现了负面的变化。采购经理人的职责意味着尽早获得有关经济形势变化的信息。因此，PMI增长能够预测短期和中期的生产增长情况。
高于预期的数值被视为对美元有利。
最后值:
真实值
预测值
"MNI 芝加哥商业晴雨表 (MNI Chicago Business Barometer)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
