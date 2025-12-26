MNI芝加哥商业晴雨表是一个综合的扩散指标，反映了指定月份内芝加哥的商业环境。该指标是由美国领先的经济新闻和分析提供商之一——非营利组织Market News International Inc.，与美国供应管理学会(ISM)芝加哥分部合作编写。

芝加哥商业晴雨表也被称为芝加哥采购经理人指数(PMI)。它是基于对芝加哥地区采购经理人的调查计算得出的。受访者接受调查，评估其公司的产量、新订单、积压未交付订单、失业和供应情况。与提供定量衡量不同的是，受访者提供当月变化的对比评估：形势是否改善、更糟或保持不变。

受访者代表包括该地区大型工业和服务业企业的代表。尽管该指数仅计算的是芝加哥地区，但其数据很明显也与常用的美国指标相关。所有，该指标被解读为美国经济状况的领先指标。

数值高于50意味着该地区商业环境改善，低于50则表示出现了负面的变化。采购经理人的职责意味着尽早获得有关经济形势变化的信息。因此，PMI增长能够预测短期和中期的生产增长情况。

高于预期的数值被视为对美元有利。

