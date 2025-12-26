美国新屋开工月率m/m (United States Housing Starts m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
房屋
|中级别
|N/D
|7.9%
|
-8.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
房屋开工率月率m/m反映了与前一个月相比，在报告月份新住宅建设项目的数量变化。
该指标的数据来自对开发商和监管机构的调查。样本规模涵盖了全国约95%的住宅建设项目。该数据可以根据气候和季节的变化进行调整。该指标作为国家总体建设报告的一部分，在每月中旬对外公布。这个报告还包括营建许可和已完成项目。
新屋开工率很少用绝对值来解释：建筑行业高度依赖气候条件，地区所在的地理位置以及一年中所处的时间段。这就是分析师通常会衡量几个月的指标变化的原因。在指标解释中，经济学家会关注以下参考点。
- 对新房需求的增加表明人口福利的增长。
- 新住房建筑的增加可以使建筑业就业率提高。
- 对新住房需求的增加可能会提高新购房者所需其他产品的需求的增加，例如新家具，家用电器等。这可能会刺激消费活动并影响价格指数。
- 该指标的增长可能导致房地产市场的增长。
考虑以上几点，较高的房屋开工率数值可能会对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国新屋开工月率m/m (United States Housing Starts m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
N/D
7.9%
-8.5%
8月 2025
-8.5%
-6.4%
3.4%
7月 2025
5.2%
3.2%
5.9%
6月 2025
4.6%
7.0%
-9.7%
5月 2025
-9.8%
-0.1%
2.7%
4月 2025
1.6%
-3.6%
-10.1%
3月 2025
-11.4%
-4.0%
9.8%
2月 2025
11.2%
3.8%
-11.5%
1月 2025
-9.8%
2.0%
16.1%
12月 2024
15.8%
-9.8%
-3.7%
11月 2024
-1.8%
1.2%
-3.2%
10月 2024
-3.1%
-5.4%
-1.9%
9月 2024
-0.5%
-4.2%
7.8%
8月 2024
9.6%
10.1%
-6.9%
7月 2024
-6.8%
2.2%
1.1%
6月 2024
3.0%
-8.0%
-4.6%
5月 2024
-5.5%
4.9%
4.1%
4月 2024
5.7%
3.5%
-16.8%
3月 2024
-14.7%
-2.8%
12.7%
2月 2024
10.7%
1.6%
-12.3%
1月 2024
-14.8%
-1.7%
3.3%
12月 2023
-4.3%
6.7%
10.8%
11月 2023
14.8%
0.2%
10月 2023
1.9%
-6.3%
7.0%
9月 2023
7.0%
2.2%
-12.5%
8月 2023
-11.3%
-3.0%
2.0%
7月 2023
3.9%
2.7%
-11.7%
6月 2023
-8.0%
7.2%
15.7%
5月 2023
21.7%
-0.8%
-2.9%
4月 2023
2.2%
1.9%
-4.5%
3月 2023
-0.8%
0.4%
7.3%
2月 2023
9.8%
-0.6%
-2.0%
1月 2023
-4.5%
0.6%
-3.4%
12月 2022
-1.4%
-0.2%
-1.8%
11月 2022
-0.5%
-0.4%
-2.1%
10月 2022
-4.2%
1.1%
-1.3%
9月 2022
-8.1%
-0.2%
13.7%
8月 2022
12.2%
0.6%
-10.9%
7月 2022
-9.6%
-0.7%
2.4%
6月 2022
-2.0%
0.6%
-11.9%
5月 2022
-14.4%
-0.4%
5.5%
4月 2022
-0.2%
0.3%
-2.8%
3月 2022
0.3%
-0.3%
6.5%
2月 2022
6.8%
0.4%
-5.5%
1月 2022
-4.1%
-0.4%
0.3%
12月 2021
1.4%
0.5%
11.8%
11月 2021
11.8%
-0.9%
-3.1%
10月 2021
-0.7%
0.6%
-2.7%
9月 2021
-1.6%
-0.3%
1.2%
8月 2021
3.9%
0.0%
-6.2%
