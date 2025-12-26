经济日历部分

美国经常帐 (United States Current Account)

国家：
美国
USD, 美元
源：
经济分析局 (Bureau of Economic Analysis)
部门：
交易
中级别 $​-251.312 B $​-406.051 B
$​-439.822 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
经常账户反映了美国居民与世界其他地区之间的贸易差额。该指标计算的是贸易差额总额（ 进出口商品和服务的差额），美国本地居民净要素收入（例如利息，股息等）和美国本地居民的净转移支付（例如国外捐赠）。

换句话说，经常账户包括了美国本地居民和非美国本地居民在货品，服务，主要（投资）和次级（交易）收入之间的操作。

该值主要包括三个部分：商品和服务，收入（薪资和投资收益）和当前转移。商品和服务差额基于进出口额来计算。收入差额包含了薪资和海外投资收益（减去向非美国本地居民投资者支付的款项）。当前转移意味着美国本地居民和非美国本地居民之间的资金转移；这些转移与上述内容无关，可能包括捐款，援助，私人转账，养老金支付和赡养费等。

经常账户差额为正值表示美国为全世界的净债权人。负值表示美国为净债务人。

这一指标对美元的影响可能根据当前经济状况的不同而变化。多数情况下，经常账户的增长意味着对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国经常帐 (United States Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2 Q 2025
$​-251.312 B
$​-406.051 B
$​-439.822 B
1 Q 2025
$​-450.170 B
$​-315.780 B
$​-311.967 B
4 Q 2024
$​-303.942 B
$​-298.032 B
$​-310.279 B
3 Q 2024
$​-310.948 B
$​-257.286 B
$​-275.031 B
2 Q 2024
$​-266.787 B
$​-219.100 B
$​-240.984 B
1 Q 2024
$​-237.645 B
$​-198.201 B
$​-221.784 B
4 Q 2023
$​-194.810 B
$​-207.138 B
$​-196.378 B
3 Q 2023
$​-200.304 B
$​-217.313 B
$​-216.805 B
2 Q 2023
$​-212.104 B
$​-233.752 B
$​-214.472 B
1 Q 2023
$​-219.300 B
$​-252.790 B
$​-216.154 B
4 Q 2022
$​-206.805 B
$​-197.681 B
$​-219.002 B
3 Q 2022
$​-217.106 B
$​-292.249 B
$​-238.727 B
2 Q 2022
$​-251.090 B
$​-178.500 B
$​-282.540 B
1 Q 2022
$​-291.418 B
$​-255.577 B
$​-224.837 B
4 Q 2021
$​-217.880 B
$​-228.472 B
$​-219.872 B
3 Q 2021
$​-214.774 B
$​-167.935 B
$​-198.319 B
2 Q 2021
$​-190.282 B
$​-186.055 B
$​-189.424 B
1 Q 2021
$​-195.739 B
$​-196.920 B
$​-175.079 B
4 Q 2020
$​-188.484 B
$​-157.807 B
$​-180.917 B
3 Q 2020
$​-178.513 B
$​-150.835 B
$​-161.362 B
2 Q 2020
$​-170.541 B
$​-110.682 B
$​-111.516 B
1 Q 2020
$​-104.204 B
$​-123.863 B
$​-104.324 B
4 Q 2019
$​-109.822 B
$​-131.444 B
$​-125.378 B
3 Q 2019
$​-124.094 B
$​-136.223 B
$​-125.210 B
2 Q 2019
$​-128.188 B
$​-155.587 B
$​-136.194 B
1 Q 2019
$​-130.403 B
$​-93.210 B
$​-143.927 B
4 Q 2018
$​-134.377 B
$​-132.056 B
$​-126.604 B
3 Q 2018
$​-124.817 B
$​-117.082 B
$​-101.224 B
2 Q 2018
$​-101.460 B
$​-118.504 B
$​-121.710 B
1 Q 2018
$​-124.105 B
$​-108.332 B
$​-116.148 B
4 Q 2017
$​-128.158 B
$​-93.886 B
$​-101.475 B
3 Q 2017
$​-100.566 B
$​-126.814 B
$​-124.397 B
2 Q 2017
$​-123.137 B
$​-106.271 B
$​-113.533 B
1 Q 2017
$​-116.800 B
$​-114.000 B
4 Q 2016
$​-112.400 B
$​-116.000 B
3 Q 2016
$​-113.000 B
$​-118.300 B
2 Q 2016
$​-119.900 B
$​-131.800 B
1 Q 2016
$​-124.700 B
$​-113.400 B
4 Q 2015
$​-125.300 B
$​-129.900 B
3 Q 2015
$​-124.100 B
$​-111.100 B
2 Q 2015
$​-109.700 B
$​-118.300 B
1 Q 2015
$​-113.300 B
$​-103.100 B
4 Q 2014
$​-113.500 B
$​-100.260 B
3 Q 2014
$​-98.900 B
$​-98.510 B
2 Q 2014
$​-98.420 B
$​-111.200 B
1 Q 2014
$​-102.110 B
$​-81.100 B
4 Q 2013
$​-87.300 B
$​-94.840 B
3 Q 2013
$​-96.400 B
$​-98.890 B
2 Q 2013
$​-96.610 B
$​-106.100 B
1 Q 2013
$​-104.900 B
$​-110.400 B
12
