员工福利季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度美国企业雇员除基本工资以外收到的金额变化。该指标是根据对雇主的调查计算得出的。

与员工工资一起，该指标还包含在雇佣成本指数的计算之中。在这项调查中，员工福利分为五类：

带薪休假，例如法定假日、周末、病假、个人年假

奖金，例如加班和奖励金；增加系数，与生产没有直接关系的奖金（例如第十三薪或利润奖金）

保险支付：人寿保险、健康保险、短期和长期伤残保险

储蓄项目的养老金扣除和支付

法律上的固定支付，例如联邦和州一级的社会保险、医疗保险、失业保险、对员工的报酬

经济学家将这一指标解释为劳动力成本指数（作为通胀的主要指标）的一部分，并分别加以解释。该指标本身是有价值的，因为它反映了保险和养老金支付的结构，使得保险公司能够评估他们的前景并调整合同的金额。商业界的代表分析了额外支付并将其作为调整他们自己报酬成本的指南。

一般来说，员工福利指标的增长会造成国内生产产品的最终价格上涨，从而可以影响通货膨胀。反过来，通货膨胀的增长被视为对美元报价有利。

最后值: