美国S&P/CS20座大城市房价指数(HPI)年率y/y (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)
|中级别
|1.4%
|1.4%
|
1.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.1%
|
1.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数(HPI)年率y/y 反映了与去年同月相比，指定月份美国20个主要大都市区的住宅价值的变化。
这个计算涉及到卡尔·凯西，罗伯特·希勒和艾伦·韦斯提供的加权重复销售方法。计算数据由当地的记录办公室收集。每一个大城市被给与一个用于综合指数计算的权重。可用数据通常包括日期，销售价格和财产类型。一个对象需要有一个更早的合理销售交易，以便被包含在综合指数计算当中。
下列类型的房屋被排除在计算之外：
- 新屋，因为在重复出售之前无法衡量价格的变化
- 多产权公寓和合作社，多单元房屋和其他不确定为“独户住宅”的对象
- 不合理交易（例如在家庭成员间转移）
- 房产类型发生变化的交易（即最初记录为独户住宅，随后被记录为多产权公寓）
- 在六个月内被重复出售两次或多次的房屋
市场中不同的房产类型通常也形成了不同因素，这决定了需求，供给和价格。因此，为了正确评估市场形势，该指标包括根据住宅类型进行细分。这个综合指标的详细版本包括三个单独的指数：低成本，中成本和高成本的住宅价格。昂贵住宅价格的变化对这个综合指数结果的影响更大。这就是该指数与FHFA房价指数之间的一个不同点，FHFA房价指数不使用市场细分，计算了所有类型房屋的平均价格。
此外，S&P/CS计算使用更小的样本来源，不考虑来自13个州的数据。 这个指标用于衡量美国大都市区的房地产市场的活动情况，指数增长可以对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国S&P/CS20座大城市房价指数(HPI)年率y/y (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
