美国房产价格指数(HPI)月率 m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)
|低级别
|0.0%
|0.4%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
房产价格指数(HPI)月率m/m 反映了与上一月份相比，指定月份美国房屋价格的变化。该指数是独户住宅重复销售的加权指数。它衡量的是重复销售或相同房产再融资的平均价格变化。这个计算包括涉及房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)（美国最大的抵押贷款机构）总结的二手房的抵押交易数据。这个计算不考虑政府担保贷款提供的房产抵押，以及多产权公寓、合作社和多单元房产的抵押贷款交易。该指数不根据通货膨胀进行调整。
为方便起见，50个州被划分为9个普查区：太平洋、山区、东中北部、东中南部、西中北部、西中南部、新英格兰、中大西游和南大西洋。除了国家指数变化外，这9个区还单独公布数据。因此，房产价格指数(HPI)是一个及时准确的指标，反映了该国不同地理区域住房市场价格趋势，信息覆盖面最广。这就是HPI与其他住房市场指标不同的原因。
经济学家分析这一指标来评估房地产市场的活动。它还可以作为衡量抵押贷款利率变化、评估不同地区住房的可用性和评估该国总体通货膨胀率的分析工具。
最后值:
真实值
预测值
"美国房产价格指数(HPI)月率 m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
