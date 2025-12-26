房产价格指数(HPI)月率m/m 反映了与上一月份相比，指定月份美国房屋价格的变化。该指数是独户住宅重复销售的加权指数。它衡量的是重复销售或相同房产再融资的平均价格变化。这个计算包括涉及房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)（美国最大的抵押贷款机构）总结的二手房的抵押交易数据。这个计算不考虑政府担保贷款提供的房产抵押，以及多产权公寓、合作社和多单元房产的抵押贷款交易。该指数不根据通货膨胀进行调整。

为方便起见，50个州被划分为9个普查区：太平洋、山区、东中北部、东中南部、西中北部、西中南部、新英格兰、中大西游和南大西洋。除了国家指数变化外，这9个区还单独公布数据。因此，房产价格指数(HPI)是一个及时准确的指标，反映了该国不同地理区域住房市场价格趋势，信息覆盖面最广。这就是HPI与其他住房市场指标不同的原因。

经济学家分析这一指标来评估房地产市场的活动。它还可以作为衡量抵押贷款利率变化、评估不同地区住房的可用性和评估该国总体通货膨胀率的分析工具。

