堪萨斯联邦储备银行(Fed)制造业生产 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
堪萨斯联储制造业指数反映了对在第十联储地区运营的月300家制造业企业的调查结果，并能对制造业状况进行评估。高于预期的数值意味着经济发展强劲并被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"堪萨斯联邦储备银行(Fed)制造业生产 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
3
15
10月 2025
15
4
9月 2025
4
0
8月 2025
0
-3
7月 2025
-3
-5
5
6月 2025
5
-5
-10
5月 2025
-10
-5
-5
4月 2025
-5
-1
1
3月 2025
1
-37
-13
2月 2025
-13
2
-9
1月 2025
-9
0
-6
12月 2024
-5
-18
-4
11月 2024
-4
-6
0
10月 2024
0
-7
-18
9月 2024
-18
-5
6
8月 2024
6
-6
-12
7月 2024
-12
-6
-11
6月 2024
-11
-6
-1
5月 2024
-1
-6
-13
4月 2024
-13
-1
-9
3月 2024
-9
-3
3
2月 2024
3
-17
1月 2024
-17
-5
12月 2023
-4
-6
-3
11月 2023
-3
-8
10月 2023
-8
-13
9月 2023
-13
12
8月 2023
12
-20
7月 2023
-20
-6
-10
6月 2023
-10
-11
-2
5月 2023
-2
-9
-21
4月 2023
-21
-3
3
3月 2023
3
-6
-9
2月 2023
-9
-8
-4
1月 2023
-4
-11
-6
12月 2022
-13
-16
-10
11月 2022
-10
-10
-22
10月 2022
-22
-3
2
9月 2022
2
-1
-9
8月 2022
-9
3
7
7月 2022
7
9
-1
6月 2022
-1
23
19
5月 2022
19
37
28
4月 2022
28
41
46
3月 2022
46
26
31
2月 2022
31
15
20
1月 2022
20
13
11
12月 2021
10
21
17
11月 2021
17
18
25
