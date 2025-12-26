营建许可月率m/m表示与上一月份相比，在指定月份，政府机构发放的新住宅建设许可证的数量变化。美国人口普查局通过向监管机构发送请求来收集这些数据。每月的抽样调查覆盖全国的9000个许可证发放机构。这个指标数据根据季节进行调整。

政府机构利用营建许可的数量数据来编制主要经济指标的指数。美联储理事会在分析国家和地区的经济状况时使用这一指标。住房和城市发展部在准备住房项目时使用这个数据。银行使用该统计数据来评估短期和中期的抵押贷款需求。

经济学家将房屋开工率和这一指标结合起来分析。发放的许可证数量的增长表明经济前景有所改善，建筑投资也有所增加。然而，如果新建房屋数量少于营建许可，这可能预示着不利的经济条件，因为项目会被推迟。

营建许可数量的增长可以对美元报价产生积极的影响。

