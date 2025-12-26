里士满联邦储备银行(Fed)服务业收入 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
里士满联储服务业收入指数反映了与上一月份相比，在报告月份美国第五选区运营的服务业企业的收入的变化百分比。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"里士满联邦储备银行(Fed)服务业收入 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
-2
4
10月 2025
4
1
9月 2025
1
8
4
8月 2025
4
6
2
7月 2025
2
-1
-1
6月 2025
-4
-9
-11
5月 2025
-11
-5
-7
4月 2025
-7
3
-4
3月 2025
-4
3
11
2月 2025
11
1
4
1月 2025
4
11
23
12月 2024
23
-1
9
11月 2024
9
-2
3
10月 2024
3
-2
-1
9月 2024
-1
-4
-11
8月 2024
-11
-4
5
7月 2024
5
-4
-7
6月 2024
-11
-4
3
5月 2024
3
1
-13
4月 2024
-13
3
-7
3月 2024
-7
-1
-16
2月 2024
-16
3
4
1月 2024
4
-6
0
12月 2023
0
-3
1
11月 2023
1
-14
-11
10月 2023
-11
3
4
9月 2023
4
-4
4
8月 2023
4
-4
-2
7月 2023
-2
9
-8
6月 2023
-3
7
-10
5月 2023
-10
-29
-23
4月 2023
-23
-3
-17
3月 2023
-17
-3
-3
2月 2023
-3
-7
-6
1月 2023
-6
-10
-12
12月 2022
-12
-5
-2
11月 2022
-2
-4
-8
10月 2022
-8
-6
0
9月 2022
0
-12
-12
8月 2022
-12
-10
-13
7月 2022
-13
1
0
6月 2022
-7
10
8
5月 2022
8
11
13
4月 2022
13
10
9
3月 2022
9
7
11
2月 2022
11
8
4
1月 2022
4
10
12
12月 2021
12
8
12
11月 2021
8
3
9
