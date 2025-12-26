美国CPI n.s.a. 月率m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
价格
|低级别
|N/D
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
CPI n.s.a. 月率m/m显示消费者一篮子商品和服务的月度价格变化百分比。这个指数从消费者角度显示价格变化。指数计算不会因季节而调整，例如，它不会反映每年大约在同一时间发生以及程度相同的变化。这种调整可能包括假日、天气、生产周期等。该指数是比较参考期价格进行计算的。CPI计算的参考期为1982年。居民消费价格指数反映了通货膨胀的动态。
最后值:
真实值
"美国CPI n.s.a. 月率m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.3%
9月 2025
0.3%
0.3%
8月 2025
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.7%
1月 2025
0.7%
0.0%
12月 2024
0.0%
-0.1%
11月 2024
-0.1%
0.1%
10月 2024
0.1%
0.2%
9月 2024
0.2%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.0%
6月 2024
0.0%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.4%
4月 2024
0.4%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.5%
1月 2024
0.5%
-0.1%
12月 2023
-0.1%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
0.0%
10月 2023
0.0%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.4%
8月 2023
0.4%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.6%
2月 2023
0.6%
0.8%
1月 2023
0.8%
-0.3%
12月 2022
-0.3%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.2%
9月 2022
0.2%
0.0%
8月 2022
0.0%
0.0%
7月 2022
0.0%
1.4%
6月 2022
1.4%
1.1%
5月 2022
1.1%
0.6%
4月 2022
0.6%
1.3%
3月 2022
1.3%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.8%
1月 2022
0.8%
0.3%
12月 2021
0.3%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.8%
10月 2021
0.8%
0.3%
9月 2021
0.3%
0.2%
