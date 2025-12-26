经济日历部分

美国居民消费价格指数(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
低级别 324.122 324.832
324.800
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
324.948
324.122
下次发布 实际值 预测值
以前
居民消费价格指数n.s.a. 反映了与1982年设置的基准期相比，在指定月份一篮子消费品和服务的价格变化。这个指数从消费者角度显示价格变化。指数计算不会因季节而调整，例如，它不会反映每年大约在同一时间发生以及程度相同的变化。这种变化可能是由于假期，天气和生产周期等因素造成的。

CPI 计算篮子中包含的商品和服务分为八大类：食品和饮料、住房、服装、交通、医疗、娱乐、教育和通信、其他商品和服务。反过来，这八大类还被分成200多个小类，其中包括大约80,000个标题。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，保险）。与生产者物价指数（PPI）不同，CPI 计算还包括进口商品的价格和消费税价格。

根据这个指数计算的商品和服务的价格，从每月对大约23,000个贸易和服务公司的调查中收集获得。抽样数据会不时地被修改。此外，全国各地成千上万的家庭也都接受了采访。对计算要素的权重进行定期审查。这个指标是与1982年的基准价格相比计算出来的。

CPI 计算考虑了城市居民的消费，例如专家、个体经营者、失业人员、官员、养老金领取者。农民、农村人口、部队人员以及监狱和精神病院的个人都不在计算范围内。

不经季节性调整的CPI 很少被单独解读，因为高波动性阻止了对价格变化的客观描述。总体而言，CPI 增长表示通货膨胀上升，并被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国居民消费价格指数(CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
324.122
324.832
324.800
9月 2025
324.800
323.976
8月 2025
323.980
324.132
323.048
7月 2025
323.048
323.398
322.561
6月 2025
322.561
321.516
321.465
5月 2025
321.465
320.235
320.795
4月 2025
320.795
320.465
319.799
3月 2025
319.799
320.070
319.082
2月 2025
319.082
318.113
317.671
1月 2025
317.671
316.324
315.605
12月 2024
315.605
315.827
315.493
11月 2024
315.493
315.737
315.664
10月 2024
315.664
315.360
315.301
9月 2024
315.301
315.277
314.796
8月 2024
314.796
315.097
314.540
7月 2024
314.540
314.777
314.175
6月 2024
314.175
314.445
314.069
5月 2024
314.069
314.186
313.548
4月 2024
313.548
314.340
312.332
3月 2024
312.332
312.039
310.326
2月 2024
310.326
307.888
308.417
1月 2024
308.417
307.211
306.746
12月 2023
306.746
306.561
307.051
11月 2023
307.051
307.922
307.671
10月 2023
307.671
308.895
307.789
9月 2023
307.789
307.403
307.026
8月 2023
307.026
307.025
305.691
7月 2023
305.691
302.912
305.109
6月 2023
305.109
303.865
304.127
5月 2023
304.127
305.705
303.363
4月 2023
303.363
304.117
301.836
3月 2023
301.836
300.790
300.840
2月 2023
300.840
301.446
299.170
1月 2023
299.170
299.073
296.797
12月 2022
296.797
297.568
297.711
11月 2022
297.711
299.204
298.012
10月 2022
298.012
298.973
296.808
9月 2022
296.808
296.291
296.171
8月 2022
296.171
294.596
296.276
7月 2022
296.276
298.198
296.311
6月 2022
296.311
294.183
292.296
5月 2022
292.296
290.885
289.109
4月 2022
289.109
289.270
287.504
3月 2022
287.504
285.198
283.716
2月 2022
283.716
282.720
281.148
1月 2022
281.148
278.369
278.802
12月 2021
278.802
277.659
277.948
11月 2021
277.948
278.073
276.589
10月 2021
276.589
275.007
274.310
9月 2021
274.310
273.240
273.567
1234
