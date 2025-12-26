美联储(Fed)公布利率决议 (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
货币
|高级别
|3.75%
|
4.00%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.75%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美联储利率决策是在联邦公开市场委员会(FOMC)成员投票期间完成的，利率决策每年发布八次。美联储决定短期利率，即将对商业银行收取信贷费用。
根据对金融市场和美元报价的影响程度，这是最重要的事件之一。随着全国经济形势的变化，本国利率也会发生变化。它能够立即，更强烈且永久地改变报价。
FOMC根据通货膨胀水平（根据居民消费价格指数和消费支出来衡量），就业（基于失业率）和国内生产总值(GDP)来做出利率决策。当上述指标改善时，美联储将可以提高利率。相反，如果经济增长缓慢，美联储可能降低利率以刺激借贷。
美联储提高利率的目标就是将通货膨胀水平调整到目标值。加息可能对美元报价产生积极影响，而降低利率则可被视为对美元不利。如果利率保持不变，分析师会评估“赞成票”和“反对票”的数量并在会议纪要公布之后讨论投票者的声明，以预测下次会议的结果。
最后值:
真实值
"美联储(Fed)公布利率决议 (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.75%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.75%
4.75%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
5.25%
5.25%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.00%
4.00%
3.25%
3.25%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.25%
1.25%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件