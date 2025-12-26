美联储利率决策是在联邦公开市场委员会(FOMC)成员投票期间完成的，利率决策每年发布八次。美联储决定短期利率，即将对商业银行收取信贷费用。

根据对金融市场和美元报价的影响程度，这是最重要的事件之一。随着全国经济形势的变化，本国利率也会发生变化。它能够立即，更强烈且永久地改变报价。

FOMC根据通货膨胀水平（根据居民消费价格指数和消费支出来衡量），就业（基于失业率）和国内生产总值(GDP)来做出利率决策。当上述指标改善时，美联储将可以提高利率。相反，如果经济增长缓慢，美联储可能降低利率以刺激借贷。

美联储提高利率的目标就是将通货膨胀水平调整到目标值。加息可能对美元报价产生积极影响，而降低利率则可被视为对美元不利。如果利率保持不变，分析师会评估“赞成票”和“反对票”的数量并在会议纪要公布之后讨论投票者的声明，以预测下次会议的结果。

最后值: