费城联邦储备银行(Fed)新订单 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

国家：
美国
USD, 美元
源：
费城联邦储备银行 (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
部门：
业务
低级别 5.0 4.6
-8.6
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
费城联储新订单指数表现了费城联邦地区主要制造商接到的新订单的数量变化。该区域包括宾夕法尼亚州，新泽西州和特拉华州，也就是经济活跃的地区。因此，该指数通常与国家指数有关。

该新订单指数是基于对该地区主要制造业企业的调查计算得出。企业领导人被要求评估他们公司的情况是否有所改善，更糟或保持不变。除了新订单以外，该调查还包括评估未交货订单数、运输、交货时间、库存、收到的价格、员工数量、每周平均工作时间。此外，受访者还被要求评估他们所在行业的总体商业活动水平。预期获得两个时间段的答案：上个月的评估和对未来6个月的预测。

该指数计算的是评估值为正所占百分比与评估值为负所占百分比之间的差异。如果最终指数值为正数，它意味着在整个地区制造商平均支付价格有所上升。低于零的数值表示支付价格降低。

该地区被列为费城联邦储备银行职责下，是美国经济最活跃的地区之一，这就是该新订单指数经常受到分析师关注的原因，被认为是美国经济状况的间接领先指标。新订单数量增加可能是该地区生产活动的一个领先指标，因为它会导致近期的产量增长。

费城联储新订单指数的动态可能引起美元报价不明显的波动。

最后值:

真实值

预测值

"费城联邦储备银行(Fed)新订单 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
5.0
4.6
-8.6
11月 2025
-8.6
3.5
18.2
10月 2025
18.2
3.9
12.4
9月 2025
12.4
5.6
-1.9
8月 2025
-1.9
14.2
18.4
7月 2025
18.4
10.7
2.3
6月 2025
2.3
11.7
7.5
5月 2025
7.5
9.3
-34.2
4月 2025
-34.2
15.3
8.7
3月 2025
8.7
13.3
21.9
2月 2025
21.9
55.3
42.9
1月 2025
42.9
5.1
-3.6
12月 2024
-4.3
24.6
8.9
11月 2024
8.9
20.0
14.2
10月 2024
14.2
9.6
-1.5
9月 2024
-1.5
16.2
14.6
8月 2024
14.6
-7.2
20.7
7月 2024
20.7
-7.9
-2.2
6月 2024
-2.2
0.4
-7.9
5月 2024
-7.9
1.5
12.2
4月 2024
12.2
-4.3
5.4
3月 2024
5.4
-5.8
-5.2
2月 2024
-5.2
-6.9
-17.9
1月 2024
-17.9
1.4
-22.1
12月 2023
-25.6
6.1
1.3
11月 2023
1.3
-2.9
4.4
10月 2023
4.4
2.9
-10.2
9月 2023
-10.2
0.1
16.0
8月 2023
16.0
-13.5
-15.9
7月 2023
-15.9
-10.0
-11.0
6月 2023
-11.0
-15.8
-8.9
5月 2023
-8.9
-25.7
-22.7
4月 2023
-22.7
-21.2
-28.2
3月 2023
-28.2
-12.3
-13.6
2月 2023
-13.6
-18.4
-10.9
1月 2023
-10.9
-21.3
-22.3
12月 2022
-25.8
-16.1
-16.2
11月 2022
-16.2
-16.8
-15.9
10月 2022
-15.9
18.8
-17.6
9月 2022
-17.6
20.3
-5.1
8月 2022
-5.1
21.3
-24.8
7月 2022
-24.8
24.5
-12.4
6月 2022
-12.4
26.5
22.1
5月 2022
22.1
26.7
17.8
4月 2022
17.8
27.0
25.8
3月 2022
25.8
26.8
14.2
2月 2022
14.2
27.3
17.9
1月 2022
17.9
25.1
13.7
12月 2021
13.7
25.5
47.4
11月 2021
47.4
23.1
30.8
1234
