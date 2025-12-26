美国NFIB小型企业信心指数 (NFIB United States Small Business Optimism)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|99.0
|97.3
|
98.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|99.2
|
99.0
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
NFIB小企业乐观指数由10个经季节性调整的组成部分组成，反映了美国小企业的经济状况。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"美国NFIB小型企业信心指数 (NFIB United States Small Business Optimism)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
99.0
97.3
98.2
10月 2025
98.2
95.7
98.8
9月 2025
98.8
102.0
100.8
8月 2025
100.8
109.5
100.3
7月 2025
100.3
95.0
98.6
6月 2025
98.6
102.8
98.8
5月 2025
98.8
92.9
95.8
4月 2025
95.8
97.0
97.4
3月 2025
97.4
99.9
100.7
2月 2025
100.7
98.8
102.8
1月 2025
102.8
106.9
105.1
12月 2024
105.1
104.9
101.7
11月 2024
101.7
93.7
93.7
10月 2024
93.7
90.4
91.5
9月 2024
91.5
91.6
91.2
8月 2024
91.2
93.6
93.7
7月 2024
93.7
91.4
91.5
6月 2024
91.5
90.5
5月 2024
90.5
89.7
4月 2024
89.7
88.5
3月 2024
88.5
89.4
2月 2024
89.4
89.9
1月 2024
89.9
91.9
12月 2023
91.9
90.6
11月 2023
90.6
90.7
10月 2023
90.7
90.8
9月 2023
90.8
91.3
8月 2023
91.3
91.9
7月 2023
91.9
91.0
6月 2023
91.0
89.4
5月 2023
89.4
89.0
4月 2023
89.0
90.1
3月 2023
90.1
90.9
2月 2023
90.9
90.3
1月 2023
90.3
89.8
12月 2022
89.8
91.9
11月 2022
91.9
91.3
10月 2022
91.3
92.1
9月 2022
92.1
91.8
8月 2022
91.8
89.9
7月 2022
89.9
89.5
6月 2022
89.5
93.1
5月 2022
93.1
93.2
4月 2022
93.2
93.2
3月 2022
93.2
95.7
2月 2022
95.7
97.1
1月 2022
97.1
98.9
12月 2021
98.9
98.4
11月 2021
98.4
98.2
10月 2021
98.2
99.1
