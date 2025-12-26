美国耐用品订单（不包含国防货品）月率 m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)
|低级别
|-1.5%
|0.9%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.0%
|
-1.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
耐用品订单不包括国防货品月率m/m表示了与前一时期相比，在报告期内，美国耐用品制造商收到的订单值的指标。耐用品一般是指寿命超过三年的商品，例如：家具、电器等等。
武器和国防货品被排除在计算之外。
这一指标的计算包括由强制性法律文件（合同、信件、支票等）确认的所有新订单。报告中不包括已取消的订单。
处理的数据是通过对代表92个行业超过5,000家耐用品制造商进行的调查而获得的。
‘耐用品订单’是重要的工业生产经济指标。通常情况下，当企业和消费者对经济增长充满信心时就会创建这类订单。此外，耐用品的生产也比非耐用品需要更多的时间。因此，该报告可用于投资者对工业企业近期负荷的预测，并评估在工程，技术生产等方面的投资潜力。
由于商品的高成本，这些数据非常不稳定，这句是通常会分析几个月的数据的原因。耐用品订单数量的增长可以对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国耐用品订单（不包含国防货品）月率 m/m (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
