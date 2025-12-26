密歇根大学消费者信心指数表明了美国消费者如何评估当前和未来经济状况的相对水平。这是根据至少500个美国家庭的电话调查每月计算得出，该指数是密歇根大学执行计算的五个不同指数的其中一个。

调查对象表达了他们对以下几个问题的意见：

他们家庭的财务状况是否比一年前更好还是更糟

受访者是否希望他们家庭的财务状况在一年后更好或是更糟

在未来12个月商业状况是否将更好或更糟

在接下来的五年里，国家形势可能发生怎样变化——受访者是否认为失业率或经济情况保持稳定或情况恶化。

是否是购买大型家居用品和其他大宗商品的好时候（例如买房子，汽车等）

这些问题的答案计算如下：从正值所占百分比减去负值所占百分比，并在结果值中加100。结果值添加之后除以6.7558（基准值），然后在结果值中加2（样本组合的修正常数）。

密歇根大学消费者信心指数可以衡量美国家庭对经济实力，金融变化的评估情况以及他们如何评估当前和未来财务状况，尤其是他们是否愿意支出资金。指数增长可以对美国经济的健康状况做出有利的预测。对大宗采购的乐观情绪可以成为消费活动增长的主要指标，因此也是通货膨胀增长的主要指标。密歇根大学消费者信心指数增长通常被视为对美元有利。

