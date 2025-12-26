经济日历部分

经济日历

国家

美国密歇根大学消费者信心指数 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

国家：
美国
USD, 美元
源：
密歇根大学 (University of Michigan)
部门：
消费者
中级别 52.9 53.3
53.3
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
54.3
52.9
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

密歇根大学消费者信心指数表明了美国消费者如何评估当前和未来经济状况的相对水平。这是根据至少500个美国家庭的电话调查每月计算得出，该指数是密歇根大学执行计算的五个不同指数的其中一个。

调查对象表达了他们对以下几个问题的意见：

  • 他们家庭的财务状况是否比一年前更好还是更糟
  • 受访者是否希望他们家庭的财务状况在一年后更好或是更糟
  • 在未来12个月商业状况是否将更好或更糟
  • 在接下来的五年里，国家形势可能发生怎样变化——受访者是否认为失业率或经济情况保持稳定或情况恶化。
  • 是否是购买大型家居用品和其他大宗商品的好时候（例如买房子，汽车等）

这些问题的答案计算如下：从正值所占百分比减去负值所占百分比，并在结果值中加100。结果值添加之后除以6.7558（基准值），然后在结果值中加2（样本组合的修正常数）。

密歇根大学消费者信心指数可以衡量美国家庭对经济实力，金融变化的评估情况以及他们如何评估当前和未来财务状况，尤其是他们是否愿意支出资金。指数增长可以对美国经济的健康状况做出有利的预测。对大宗采购的乐观情绪可以成为消费活动增长的主要指标，因此也是通货膨胀增长的主要指标。密歇根大学消费者信心指数增长通常被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国密歇根大学消费者信心指数 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
52.9
53.3
53.3
12月 2025 序言。
53.3
50.5
51.0
11月 2025
51.0
50.3
50.3
11月 2025 序言。
50.3
55.3
53.6
10月 2025
53.6
55.0
55.0
10月 2025 序言。
55.0
55.2
55.1
9月 2025
55.1
55.4
55.4
9月 2025 序言。
55.4
59.0
58.2
8月 2025
58.2
58.6
58.6
8月 2025 序言。
58.6
58.0
61.7
7月 2025
61.7
61.8
61.8
7月 2025 序言。
61.8
65.5
60.7
6月 2025
60.7
60.5
60.5
6月 2025 序言。
60.5
51.9
52.2
5月 2025
52.2
50.8
50.8
5月 2025 序言。
50.8
49.3
52.2
4月 2025
52.2
50.8
50.8
4月 2025 序言。
50.8
56.1
57.0
3月 2025
57.0
57.9
57.9
3月 2025 序言。
57.9
64.6
64.7
2月 2025
64.7
67.8
67.8
2月 2025 序言。
67.8
70.8
71.1
1月 2025
71.1
73.2
73.2
1月 2025 序言。
73.2
74.5
74.0
12月 2024
74.0
74.0
74.0
12月 2024 序言。
74.0
70.4
71.8
11月 2024
71.8
73.0
73.0
11月 2024 序言。
73.0
70.7
70.5
10月 2024
70.5
68.9
68.9
10月 2024 序言。
68.9
71.9
70.1
9月 2024
70.1
69.0
69.0
9月 2024 序言。
69.0
69.3
67.9
8月 2024
67.9
67.8
67.8
8月 2024 序言。
67.8
66.3
66.4
7月 2024
66.4
66.0
66.0
7月 2024 序言。
66.0
72.9
68.2
6月 2024
68.2
65.6
65.6
6月 2024 序言。
65.6
68.8
69.1
5月 2024
69.1
67.4
67.4
5月 2024 序言。
67.4
73.5
77.2
4月 2024
77.2
77.9
77.9
4月 2024 序言。
77.9
78.6
79.4
3月 2024
79.4
76.5
76.5
3月 2024 序言。
76.5
72.2
76.9
2月 2024
76.9
79.6
79.6
2月 2024 序言。
79.6
78.9
79.0
1月 2024
79.0
78.8
78.8
1月 2024 序言。
78.8
73.6
69.7
12月 2023
69.7
69.4
69.4
12月 2023 序言。
69.4
61.0
61.3
123456789
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码