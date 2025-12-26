芝加哥联邦储备银行(Fed)全国活动指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)
|低级别
|N/D
|0.06
|
-0.12
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
芝加哥联储全国活动指数提供了美国整体经济活动和通胀压力的月度评估。该指数被计算为加权平均综合指数，综合了85个国家经济指标。
芝加哥联储全国活动指数(CFNAI)计算使用以下四个主要类别的经济指标：
- 生产和收入（23个数据系列）
- 就业、失业、工作时间（24个数据系列）
- 私人消费和家庭消费（15个数据系列）
- 销售、订单和库存（23个数据系列）
这些数据系列显示了国家经济活动的各个方面。为了方便起见，所有数据都针对通货膨胀调整。
芝加哥联储全国活动指数(CFNAI)是反映所有85个指标综合活动的唯一指标。各个组成部分的权重是根据每个指标对指数的综合活动的贡献的历史价值来确定的。
该指数值范围在+1和-1之间，平均值为0。由于经济活动趋向于增长，平均值的正偏差表明了一个上升的趋势，而负偏差则意味着下降趋势。
经济学家使用这个指标来衡量整个国家的经济活动。除了部分劳动力市场指标（失业率）外的所有其他指标的增长都表明了国民经济的扩张。此外，生产、工资、消费支出和其他国家指标的增长也可以评估当前和短期的通货膨胀。
芝加哥联储每月更新指数数据。它发布了一系列表格和图表，以及对它们的解释。指数的解读取决于指数的各个组成部分彼此之间活动的方式。一般来说，较高的CFNAI数值对美元报价影响有利。
最后值:
真实值
预测值
"芝加哥联邦储备银行(Fed)全国活动指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
