美国核心CPI n.s.a. 月率m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
高级别 N/D
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
核心CPI n.s.a. 月率m/m显示了与上月相比，从消费者角度报告月份商品和服务的价格变化。由于高波动性，CPI计算不包含食品和能源。居民消费价格指数被视为衡量通货膨胀动态的指标。

最后值:

真实值

"美国核心CPI n.s.a. 月率m/m (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.3%
9月 2025
0.3%
0.3%
8月 2025
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.6%
1月 2025
0.6%
0.0%
12月 2024
0.0%
0.1%
11月 2024
0.1%
0.2%
10月 2024
0.2%
0.3%
9月 2024
0.3%
0.3%
8月 2024
0.3%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.5%
3月 2024
0.5%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.6%
1月 2024
0.6%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
11月 2023
0.1%
0.2%
10月 2023
0.2%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.2%
8月 2023
0.2%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
0.4%
5月 2023
0.4%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.5%
3月 2023
0.5%
0.7%
2月 2023
0.7%
0.6%
1月 2023
0.6%
0.2%
12月 2022
0.2%
0.1%
11月 2022
0.1%
0.3%
10月 2022
0.3%
0.4%
9月 2022
0.4%
0.5%
8月 2022
0.5%
0.3%
7月 2022
0.3%
0.7%
6月 2022
0.7%
0.6%
5月 2022
0.6%
0.5%
4月 2022
0.5%
0.4%
3月 2022
0.4%
0.7%
2月 2022
0.7%
0.7%
1月 2022
0.7%
0.4%
12月 2021
0.4%
0.4%
11月 2021
0.4%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.1%
9月 2021
0.1%
0.1%
1234
