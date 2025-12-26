美国零售销售年率y/y (United States Retail Sales y/y)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|低级别
|3.5%
|4.6%
|
4.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.4%
|
3.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份内美国零售销售额的变化。指数计算是根据通货膨胀进行调整。该指数通常被称为消费者支出指标，可以用来评估美国的通货膨胀。该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国零售销售年率y/y (United States Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
3.5%
4.6%
4.2%
9月 2025
4.3%
4.4%
5.0%
8月 2025
5.0%
3.9%
4.1%
7月 2025
3.9%
3.6%
4.4%
6月 2025
3.9%
4.2%
3.3%
5月 2025
3.3%
3.8%
5.0%
4月 2025
5.2%
2.3%
5.2%
3月 2025
4.6%
2.3%
3.5%
2月 2025
3.1%
2.5%
3.9%
1月 2025
4.2%
2.7%
4.4%
12月 2024
3.9%
2.6%
4.1%
11月 2024
3.8%
2.4%
2.9%
10月 2024
2.8%
2.4%
2.0%
9月 2024
1.7%
2.5%
2.2%
8月 2024
2.1%
2.7%
2.9%
7月 2024
2.7%
2.7%
2.0%
6月 2024
2.3%
2.8%
2.6%
5月 2024
2.3%
2.3%
2.7%
4月 2024
3.0%
3.5%
3.8%
3月 2024
4.0%
-0.7%
2.1%
2月 2024
1.5%
1.3%
0.0%
1月 2024
0.6%
5.8%
5.3%
12月 2023
5.6%
3.5%
4.0%
11月 2023
4.1%
3.1%
2.2%
10月 2023
2.5%
3.2%
4.1%
9月 2023
3.8%
2.9%
2.9%
8月 2023
2.5%
2.4%
2.6%
7月 2023
3.2%
1.5%
1.6%
6月 2023
1.5%
1.6%
2.0%
5月 2023
1.6%
2.2%
1.2%
4月 2023
1.6%
4.2%
2.4%
3月 2023
2.9%
5.9%
5.9%
2月 2023
5.4%
6.2%
7.7%
1月 2023
6.4%
6.3%
5.9%
12月 2022
6.0%
7.4%
6.0%
11月 2022
6.5%
8.3%
8.3%
10月 2022
8.3%
8.7%
8.6%
9月 2022
8.2%
9.8%
9.4%
8月 2022
9.1%
9.5%
10.1%
7月 2022
10.3%
8.3%
8.5%
6月 2022
8.5%
8.2%
8.1%
5月 2022
8.1%
7.6%
7.8%
4月 2022
8.2%
12.3%
7.3%
3月 2022
6.9%
15.7%
18.2%
2月 2022
17.6%
15.2%
14.0%
1月 2022
13.0%
18.0%
16.7%
12月 2021
17.0%
17.6%
18.2%
11月 2021
18.2%
15.2%
16.3%
10月 2021
16.0%
14.6%
13.9%
9月 2021
13.8%
15.6%
15.1%
