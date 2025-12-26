美联储工业生产月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份内美国实际产量的变化。这个指数相对于100%基准水平的基准期进行计算（目前，基准期为2012年）。

该指标的计算反映了北美工业分类系统(NAICS)所包含的行业。NAICS包含了制造业、公用事业、采矿业、能源、书籍和期刊出版等。总指数是由299个独立的数据系列组成（(NAICS代码）。权重被分配给所有单独的子指数。

该指标是根据两种类型的源数据计算的：实物为单位表示的产量和生产过程中材料包含的数据。实物生产数据来自行业协会和政府机构。如果该数据不可用，则根据不同行业的员工的工作时间来计算产量（这些数据由美国劳工统计局每月收集）。

美联储使用这一指数来评估通货膨胀和该国的制造业。该指标值可以帮助预测当前时期的GDP。

高于预期的数值表示生产活动的增长，并对美元报价有积极的影响。

最后值: