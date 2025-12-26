经济日历部分

美联储(Fed)工业生产月率m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
联邦储备体系委员会 (Board of Governors of Federal Reserve System)
部门：
业务
中级别
-0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值 以前
以前
0.2%
0.1%
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
美联储工业生产月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份内美国实际产量的变化。这个指数相对于100%基准水平的基准期进行计算（目前，基准期为2012年）。

该指标的计算反映了北美工业分类系统(NAICS)所包含的行业。NAICS包含了制造业、公用事业、采矿业、能源、书籍和期刊出版等。总指数是由299个独立的数据系列组成（(NAICS代码）。权重被分配给所有单独的子指数。

该指标是根据两种类型的源数据计算的：实物为单位表示的产量和生产过程中材料包含的数据。实物生产数据来自行业协会和政府机构。如果该数据不可用，则根据不同行业的员工的工作时间来计算产量（这些数据由美国劳工统计局每月收集）。

美联储使用这一指数来评估通货膨胀和该国的制造业。该指标值可以帮助预测当前时期的GDP。

高于预期的数值表示生产活动的增长，并对美元报价有积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美联储(Fed)工业生产月率m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.1%
0.0%
-0.3%
9月 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
8月 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
7月 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
6月 2025
0.3%
0.1%
0.0%
5月 2025
-0.2%
-0.2%
0.1%
4月 2025
0.0%
0.0%
-0.3%
3月 2025
-0.3%
0.1%
0.8%
2月 2025
0.7%
0.1%
0.3%
1月 2025
0.5%
0.1%
1.0%
12月 2024
0.9%
0.2%
0.2%
11月 2024
-0.1%
-0.7%
-0.4%
10月 2024
-0.3%
-0.2%
-0.5%
9月 2024
-0.3%
0.0%
0.3%
8月 2024
0.8%
0.1%
-0.9%
7月 2024
-0.6%
0.2%
0.3%
6月 2024
0.6%
0.6%
0.9%
5月 2024
0.9%
-0.2%
0.0%
4月 2024
0.0%
0.0%
0.1%
3月 2024
0.4%
0.3%
0.4%
2月 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
1月 2024
-0.1%
0.0%
12月 2023
0.1%
0.2%
11月 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
10月 2023
-0.6%
-0.1%
0.1%
9月 2023
0.3%
0.0%
0.0%
8月 2023
0.4%
0.1%
0.7%
7月 2023
1.0%
0.0%
-0.8%
6月 2023
-0.5%
0.0%
-0.5%
5月 2023
-0.2%
-0.1%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.0%
0.0%
3月 2023
0.4%
0.1%
0.2%
2月 2023
0.0%
0.1%
0.3%
1月 2023
0.0%
-0.1%
-1.0%
12月 2022
-0.7%
-0.1%
-0.6%
11月 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
10月 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
9月 2022
0.4%
0.2%
-0.1%
8月 2022
-0.2%
0.1%
0.5%
7月 2022
0.6%
-0.2%
0.0%
6月 2022
-0.2%
-0.2%
0.0%
5月 2022
0.2%
0.0%
1.4%
4月 2022
1.1%
0.3%
0.9%
3月 2022
0.9%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.5%
-0.2%
1.4%
1月 2022
1.4%
-0.6%
-0.1%
12月 2021
-0.1%
-0.2%
0.7%
11月 2021
0.5%
0.4%
1.7%
10月 2021
1.6%
0.3%
-1.3%
9月 2021
-1.3%
-0.2%
-0.1%
