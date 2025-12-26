经济日历部分

新屋销售量月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份美国新建住房销售量的月度变化。该值衡量的是新独栋房屋的销售。公寓建筑不在该指标的计算之列。此外，土地所有者建造的房屋和为租赁建造的房屋也不包含在计算之内。

美国全国房地产经纪人协会提供的数据用于该指标计算。

人口普查局通过接受定金或签订合同来确定一间新屋的出售，而房子可以处于任何建造阶段，在某些情况下甚至可以在建筑许可证签发之前。合同确立和交易结束之间的时间平均可以持续60天。通常情况下，这类交易都会伴随着抵押贷款。

与现有房屋销售量相比，新屋销售量被认为是一个重要指标。

经济学家使用这一指标来评估房地产市场的状况。新屋销售量增长意味着房地产市场的扩张和国家经济活动的增长。金融机构所有者使用这个指标来预测短期的抵押贷款的数量。

该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国新屋销售月率m/m (United States New Home Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
N/D
-1.0%
20.5%
8月 2025
20.5%
7.9%
-1.8%
7月 2025
-0.6%
-2.8%
4.1%
6月 2025
0.6%
-3.2%
-11.6%
5月 2025
-13.7%
-9.0%
9.6%
4月 2025
10.9%
-12.3%
2.6%
3月 2025
7.4%
5.1%
3.1%
2月 2025
1.8%
0.0%
-6.9%
1月 2025
-10.5%
-6.6%
8.1%
12月 2024
3.6%
4.2%
9.6%
11月 2024
5.9%
-4.5%
-14.8%
10月 2024
-17.3%
3.1%
7.0%
9月 2024
4.1%
2.0%
-2.3%
8月 2024
-4.7%
1.4%
10.3%
7月 2024
10.6%
-7.3%
0.3%
6月 2024
-0.6%
10.7%
-14.9%
5月 2024
-11.3%
1.3%
2.0%
4月 2024
-4.7%
-1.8%
5.4%
3月 2024
8.8%
1.5%
-5.1%
2月 2024
-0.3%
3.2%
1.7%
1月 2024
1.5%
1.5%
7.2%
12月 2023
8.0%
1.0%
-9.0%
11月 2023
-12.2%
-2.7%
-4.0%
10月 2023
-5.6%
4.0%
8.6%
9月 2023
12.3%
-1.7%
-8.2%
8月 2023
-8.7%
0.3%
8.0%
7月 2023
4.4%
0.2%
-2.8%
6月 2023
-2.5%
-0.7%
6.6%
5月 2023
12.2%
0.5%
3.5%
4月 2023
4.1%
3.3%
4.0%
3月 2023
9.6%
-7.7%
-3.9%
2月 2023
1.1%
1.6%
1.8%
1月 2023
7.2%
2.5%
7.2%
12月 2022
2.3%
-11.7%
0.7%
11月 2022
5.8%
11.7%
8.2%
10月 2022
7.5%
-3.8%
-11.0%
9月 2022
-10.9%
12.1%
24.7%
8月 2022
28.8%
4.1%
-8.6%
7月 2022
-12.6%
-2.2%
-7.1%
6月 2022
-8.1%
-1.6%
6.3%
5月 2022
10.7%
1.0%
-12.0%
4月 2022
-16.6%
-3.4%
-10.5%
3月 2022
-8.6%
0.5%
-1.2%
2月 2022
-2.0%
2.5%
-8.4%
1月 2022
-4.5%
-3.8%
12.0%
12月 2021
11.9%
1.4%
11.7%
11月 2021
12.4%
0.3%
-8.4%
10月 2021
0.4%
-2.3%
7.1%
9月 2021
14.0%
2.2%
-1.4%
8月 2021
4.5%
-1.1%
1.0%
您的嵌入代码