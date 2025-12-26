新屋销售量月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份美国新建住房销售量的月度变化。该值衡量的是新独栋房屋的销售。公寓建筑不在该指标的计算之列。此外，土地所有者建造的房屋和为租赁建造的房屋也不包含在计算之内。

美国全国房地产经纪人协会提供的数据用于该指标计算。

人口普查局通过接受定金或签订合同来确定一间新屋的出售，而房子可以处于任何建造阶段，在某些情况下甚至可以在建筑许可证签发之前。合同确立和交易结束之间的时间平均可以持续60天。通常情况下，这类交易都会伴随着抵押贷款。

与现有房屋销售量相比，新屋销售量被认为是一个重要指标。

经济学家使用这一指标来评估房地产市场的状况。新屋销售量增长意味着房地产市场的扩张和国家经济活动的增长。金融机构所有者使用这个指标来预测短期的抵押贷款的数量。

该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。

最后值: