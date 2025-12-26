成屋销售月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份二手房销售量的变化。该计算仅包括出售现有独户住宅、公寓、多产权公寓和合作社的已完成交易。

该报告由美国房地产经纪人协会发布。详细的版本包括以货币方式出售和评估的单位的绝对数量(地理区域的平均销售价格)。该数据提供给四个地理区域：东北部、中西部、南部和西部。这个指标根据季节进行调整。

报告评估中的一个重要注意事项：因为报告仅反映了“已关闭”交易，它实际上包含了6 - 8周之前完成的销售（在美国正式进行房地产交易所需的时间）。因此，该指标描述了现有条件。因为大样本规模（覆盖全国范围）以及除了独户住宅之外提供的公寓信息，分析师很喜欢这个指数，这使得评估房地产市场更加客观。该指标反映了房地产市场的实力和总需求。它还能间接地预测相关产品的销售动态，例如住房保险或家庭用品。

指标增长可以对美元报价产生积极的影响。

最后值: