达拉斯联储制造业指数按月发布。它反映了德克萨斯制造业的整体商业状况和活动。

该指数是基于对该地区超过100家大型制造业企业的调查计算得出。公司经理接受调查，评估一系列参数的工作条件的变化，比如生产、新订单、当月价格以及对未来6个月的预测。此外，他们还描述了整体商业活动。参与调查的受访者还被要求提供对比评估：数值是否增加，减少或保持不变。

根据报告，每一个值都是计算单独的指数。该指数计算的是报告减少的受访者所占百分比与报告增长的受访者所占百分比之间的差异。因此，如果该指数值为正数，这意味着大部分公司报告了商业环境有所改善。该指数值根据季节进行调整。

德克萨斯对美国国民经济做出了重大贡献，因为它在工业生产方面仅次于加利福尼亚，在出口方面也领先于其他地区。美国总产量的9.5%都出自于这里。因此，达拉斯联邦制造业指数可能成为衡量整个美国经济健康状况的领先指标。它的关键价值与国家其对应的指标价值密切相关。

生产活动增长是经济增长的有利因素。因此，达拉斯联邦制造业指数增长可能对美元报价产生积极影响。

最后值: