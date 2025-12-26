美国5年期国债拍卖 (United States 5-Year Note Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|3.747%
|
3.562%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.747%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
5年期国债拍卖是指5年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国5年期国债拍卖 (United States 5-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.747%
3.562%
3.562%
3.625%
3.625%
3.710%
3.710%
3.724%
3.724%
3.983%
3.983%
3.879%
3.879%
4.071%
4.071%
3.995%
3.995%
4.100%
4.100%
4.123%
4.123%
4.330%
4.330%
4.478%
4.478%
4.197%
4.197%
4.138%
4.138%
3.519%
3.519%
3.645%
3.645%
4.121%
4.121%
4.331%
4.331%
4.553%
4.553%
4.659%
4.659%
4.235%
4.235%
4.320%
4.320%
4.055%
4.055%
3.801%
3.801%
4.420%
4.420%
4.899%
4.899%
4.659%
4.659%
4.400%
4.400%
4.170%
4.170%
4.019%
4.019%
3.749%
3.749%
3.500%
3.500%
3.665%
3.665%
4.109%
4.109%
3.530%
3.530%
3.973%
3.973%
3.974%
3.974%
4.192%
4.192%
4.228%
4.228%
3.230%
3.230%
2.860%
2.860%
3.271%
3.271%
2.736%
2.736%
2.785%
2.785%
2.543%
2.543%
1.880%
1.880%
1.533%
1.533%
1.263%
1.263%
1.319%
1.319%
1.157%
