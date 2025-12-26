经济日历部分

美国实际个人消费支出(PCE) 月率m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
经济分析局 (Bureau of Economic Analysis)
部门：
消费者
低级别 N/D 0.1%
0.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
实际个人消费指数月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份根据通胀调整的消费者的支出变化。与2009年设置的基准期相比，指标数值根据通货膨胀而调整。该指标显示了从消费者角度，美国本地居民购买固定篮子消费品和服务的成本结构的变化。它考虑了家庭对耐用品和非耐用品以及服务的实际和估算的支出。

实际消费的变化被用于评估报告时期（指定月份）的美国国民生产总值(GDP)，因为该指数增长通常伴随着商品和服务价格的上涨。

与美国另一个消费价格指数相比——居民消费价格指数（CPI），美联储更倾向于使用PCE来分析经济状况。因为PCE计算公式可以计算消费者行为短期变化和调整篮子的影响，而消费者的篮子设置和其在CPI计算中的元素的权重仅每两年修正一次。因此，PCE提供了更为完整的通胀评估。

该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国实际个人消费支出(PCE) 月率m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.1%
0.0%
9月 2025
0.0%
-0.1%
0.2%
8月 2025
0.3%
0.1%
0.4%
7月 2025
0.3%
0.4%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.0%
-0.2%
5月 2025
-0.3%
0.1%
0.1%
4月 2025
0.1%
0.3%
0.7%
3月 2025
0.7%
0.1%
0.1%
2月 2025
0.1%
-0.1%
-0.6%
1月 2025
-0.5%
0.2%
0.5%
12月 2024
0.4%
0.1%
0.5%
11月 2024
0.3%
0.3%
0.1%
10月 2024
0.1%
0.3%
0.5%
9月 2024
0.4%
0.2%
0.2%
8月 2024
0.1%
0.3%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.1%
0.3%
6月 2024
0.2%
0.1%
0.4%
5月 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
4月 2024
-0.1%
-0.1%
0.4%
3月 2024
0.5%
0.1%
0.5%
2月 2024
0.4%
-0.1%
-0.2%
1月 2024
-0.1%
0.6%
12月 2023
0.5%
0.3%
11月 2023
0.3%
0.0%
0.1%
10月 2023
0.2%
0.0%
0.3%
9月 2023
0.4%
0.0%
0.1%
8月 2023
0.1%
0.0%
0.6%
7月 2023
0.6%
0.0%
0.4%
6月 2023
0.4%
0.0%
0.1%
5月 2023
0.0%
0.0%
0.2%
4月 2023
0.5%
0.0%
0.0%
3月 2023
0.0%
0.0%
-0.2%
2月 2023
-0.1%
0.0%
1.5%
1月 2023
1.1%
0.0%
-0.3%
12月 2022
-0.3%
0.0%
-0.2%
11月 2022
0.0%
0.0%
0.5%
10月 2022
0.5%
0.0%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.0%
0.3%
8月 2022
0.1%
0.0%
-0.1%
7月 2022
0.2%
-0.1%
0.0%
6月 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
5月 2022
-0.4%
0.2%
0.3%
4月 2022
0.7%
0.3%
0.5%
3月 2022
0.2%
0.0%
0.1%
2月 2022
-0.4%
-0.4%
2.1%
1月 2022
1.5%
-0.2%
-1.3%
12月 2021
-1.0%
0.4%
-0.2%
11月 2021
0.0%
0.2%
0.7%
10月 2021
0.7%
-0.6%
0.3%
9月 2021
0.3%
-0.3%
0.6%
123
