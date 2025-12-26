实际个人消费指数月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份根据通胀调整的消费者的支出变化。与2009年设置的基准期相比，指标数值根据通货膨胀而调整。该指标显示了从消费者角度，美国本地居民购买固定篮子消费品和服务的成本结构的变化。它考虑了家庭对耐用品和非耐用品以及服务的实际和估算的支出。

实际消费的变化被用于评估报告时期（指定月份）的美国国民生产总值(GDP)，因为该指数增长通常伴随着商品和服务价格的上涨。

与美国另一个消费价格指数相比——居民消费价格指数（CPI），美联储更倾向于使用PCE来分析经济状况。因为PCE计算公式可以计算消费者行为短期变化和调整篮子的影响，而消费者的篮子设置和其在CPI计算中的元素的权重仅每两年修正一次。因此，PCE提供了更为完整的通胀评估。

该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。

