实际个人消费支出(PCE)季率q/q (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|中级别
|3.5%
|
2.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
真实个人消费支出(PCE)季率q/q指数反映了美国消费者在指定季度购买的耐用品和非耐用品及服务价格的变化。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"实际个人消费支出(PCE)季率q/q (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
3.5%
2.5%
3 Q 2025 序言。
N/D
2.3%
2.5%
2 Q 2025
2.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2025 序言。
1.6%
1.4%
1.4%
2 Q 2025 序言。
1.4%
0.8%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.2%
1 Q 2025 序言。
1.2%
1.8%
1.8%
1 Q 2025 序言。
1.8%
4.1%
4.0%
4 Q 2024
4.0%
4.2%
4.2%
4 Q 2024 序言。
4.2%
4.2%
4.2%
4 Q 2024 序言。
4.2%
2.4%
3.7%
3 Q 2024
3.7%
3.5%
3.5%
3 Q 2024 序言。
3.5%
3.7%
3.7%
3 Q 2024 序言。
3.7%
1.5%
2.8%
2 Q 2024
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 序言。
2.9%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 序言。
2.3%
1.7%
1.5%
1 Q 2024
1.5%
2.0%
2.0%
1 Q 2024 序言。
2.0%
2.5%
2.5%
1 Q 2024 序言。
2.5%
2.7%
3.3%
4 Q 2023
3.3%
2.2%
3.6%
3 Q 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2023 序言。
3.6%
4.0%
4.0%
3 Q 2023 序言。
4.0%
0.3%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
1.7%
1.7%
2 Q 2023 序言。
1.7%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 序言。
1.6%
4.0%
4.2%
1 Q 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 Q 2023 序言。
3.8%
3.7%
3.7%
1 Q 2023 序言。
3.7%
1.2%
1.0%
4 Q 2022
1.0%
1.4%
1.4%
4 Q 2022 序言。
1.4%
2.1%
2.1%
4 Q 2022 序言。
2.1%
2.0%
2.3%
3 Q 2022
2.3%
1.7%
1.7%
3 Q 2022 序言。
1.7%
1.4%
1.4%
3 Q 2022 序言。
1.4%
1.8%
2.0%
2 Q 2022
2.0%
1.5%
1.5%
2 Q 2022 序言。
1.5%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 序言。
1.0%
2.5%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
3.1%
3.1%
1 Q 2022 序言。
3.1%
2.7%
2.7%
1 Q 2022 序言。
2.7%
2.8%
2.5%
4 Q 2021
2.5%
3.1%
3.1%
4 Q 2021 序言。
3.1%
3.3%
3.3%
4 Q 2021 序言。
3.3%
1.9%
2.0%
3 Q 2021
2.0%
1.7%
1.7%
3 Q 2021 序言。
1.7%
1.6%
1.6%
3 Q 2021 序言。
1.6%
12.2%
12.0%
2 Q 2021
12.0%
11.9%
11.9%
2 Q 2021 序言。
11.9%
11.8%
11.8%
