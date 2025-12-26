美国联邦预算平衡 (United States Federal Budget Balance)
美国联邦预算平衡反映了指定月份内联邦政府的金融活动。它显示了国家预算的收支平衡。这个报告是基于从政府机构和美联储银行获得的数据计算而成。
美国财政部每月公布联邦预算平衡的详细数据。数据中会显示预算支出趋势的变化和财政政策的方向。
积极的联邦预算平衡被认为是预算盈余。盈余是在税收超过政府支出时形成的。自1970年以后，预算只有4次出现盈余。
当政府支出超过所得时，表明是预算赤字。预算赤字导致美国公共债务增加或债务重组。作为减少预算赤字的措施，政府可以倡议修改税法（例如避免漏洞，减少福利和税收减免）或对某些群体直接增税。减少预算赤字的另一个方法就是消减预算支出。
当赤字增加时，财政部会出售更多的债券，以便为政府运作提供资金。因此，联邦预算数据对美国国债的影响大于对美元的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国联邦预算平衡 (United States Federal Budget Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
