美国联邦预算平衡反映了指定月份内联邦政府的金融活动。它显示了国家预算的收支平衡。这个报告是基于从政府机构和美联储银行获得的数据计算而成。

美国财政部每月公布联邦预算平衡的详细数据。数据中会显示预算支出趋势的变化和财政政策的方向。

积极的联邦预算平衡被认为是预算盈余。盈余是在税收超过政府支出时形成的。自1970年以后，预算只有4次出现盈余。

当政府支出超过所得时，表明是预算赤字。预算赤字导致美国公共债务增加或债务重组。作为减少预算赤字的措施，政府可以倡议修改税法（例如避免漏洞，减少福利和税收减免）或对某些群体直接增税。减少预算赤字的另一个方法就是消减预算支出。

当赤字增加时，财政部会出售更多的债券，以便为政府运作提供资金。因此，联邦预算数据对美国国债的影响大于对美元的影响。

最后值: