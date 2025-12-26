美国零售销售（不包括汽车和天然气）月率m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|低级别
|0.5%
|0.4%
|
0.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
0.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售额不包括汽车和天然气月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份内消费者在零售店的总购买量的变化百分比。该指标不包括购买服务、汽车、天然气和食品。这种计算能够概览商品需求结构中的模式，因为这些商品类别的销售变化往往是由其价格的变化引起的。该指标不作通货膨胀调整。零售销售的增长表明经济增长更为强劲，但如果增幅大于预期，可能会引发通货膨胀。
最后值:
真实值
预测值
"美国零售销售（不包括汽车和天然气）月率m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.5%
0.4%
0.0%
9月 2025
0.1%
0.3%
0.6%
8月 2025
0.7%
0.3%
0.3%
7月 2025
0.2%
0.3%
0.8%
6月 2025
0.6%
-0.1%
0.0%
5月 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
4月 2025
0.2%
0.2%
1.1%
3月 2025
0.8%
0.5%
0.8%
2月 2025
0.5%
-0.1%
-0.8%
1月 2025
-0.5%
0.5%
0.5%
12月 2024
0.3%
0.8%
0.2%
11月 2024
0.2%
0.5%
0.2%
10月 2024
0.1%
0.3%
1.2%
9月 2024
0.7%
0.3%
0.3%
8月 2024
0.2%
-0.2%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.3%
0.8%
6月 2024
0.8%
0.4%
0.3%
5月 2024
0.1%
0.7%
-0.3%
4月 2024
-0.1%
0.5%
0.7%
3月 2024
1.0%
0.1%
0.5%
2月 2024
0.3%
0.1%
-0.8%
1月 2024
-0.5%
0.3%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.2%
0.6%
11月 2023
0.6%
0.4%
0.1%
10月 2023
0.1%
-0.3%
0.8%
9月 2023
0.6%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
7月 2023
1.0%
0.1%
0.4%
6月 2023
0.3%
0.0%
0.5%
5月 2023
0.4%
-0.3%
0.5%
4月 2023
0.6%
0.2%
-0.5%
3月 2023
-0.3%
-0.1%
0.0%
2月 2023
0.0%
0.0%
2.8%
1月 2023
2.6%
-0.1%
-0.4%
12月 2022
-0.7%
-0.7%
-0.5%
11月 2022
-0.2%
0.4%
0.8%
10月 2022
0.9%
0.1%
0.6%
9月 2022
0.3%
-0.4%
0.6%
8月 2022
0.3%
0.5%
0.3%
7月 2022
0.7%
0.3%
0.7%
6月 2022
0.7%
-0.6%
0.1%
5月 2022
0.1%
1.0%
0.8%
4月 2022
1.0%
-1.6%
1.2%
3月 2022
0.2%
2.3%
-0.1%
2月 2022
-0.4%
-2.9%
5.2%
1月 2022
3.8%
2.6%
-3.2%
12月 2021
-2.5%
-1.4%
0.2%
11月 2021
0.2%
1.0%
1.6%
10月 2021
1.4%
-0.9%
0.7%
9月 2021
0.7%
1.0%
2.0%
