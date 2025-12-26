美国未决房屋销售指数 (United States Pending Home Sales Index)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
房屋
|低级别
|76.3
|
74.9
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
76.3
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
未决房屋销售指数是反映住房活动的领先指标。该计算包括为出售现有独户住宅、公寓、多产权公寓和合作社而签订的合同。合同在实际出售前一至两个月生效，因此该指数通常比二级住宅市场销售报告早一至两个月。
最后值:
真实值
"美国未决房屋销售指数 (United States Pending Home Sales Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
76.3
74.9
9月 2025
74.8
74.8
8月 2025
74.7
71.8
7月 2025
71.7
72.0
6月 2025
72.0
72.6
5月 2025
72.6
71.3
4月 2025
71.3
76.1
3月 2025
76.5
72.1
2月 2025
72.0
70.6
1月 2025
70.6
74.0
12月 2024
74.2
78.5
11月 2024
79.0
77.3
10月 2024
77.4
75.9
9月 2024
75.8
70.6
8月 2024
70.6
70.2
7月 2024
70.2
74.3
6月 2024
74.3
70.9
5月 2024
70.8
72.3
4月 2024
72.3
78.3
3月 2024
78.2
75.6
2月 2024
75.6
74.4
1月 2024
74.3
78.1
12月 2023
77.3
71.4
11月 2023
71.6
71.6
10月 2023
71.4
72.5
9月 2023
72.6
71.8
8月 2023
71.8
77.3
7月 2023
77.6
76.9
6月 2023
76.8
76.6
5月 2023
76.5
78.6
4月 2023
78.9
78.9
3月 2023
78.9
83.2
2月 2023
83.2
82.5
1月 2023
82.5
76.3
12月 2022
76.9
75.0
11月 2022
73.9
77.0
10月 2022
77.1
80.8
9月 2022
79.5
88.5
8月 2022
88.4
90.2
7月 2022
89.8
90.7
6月 2022
91.0
99.6
5月 2022
99.9
99.2
4月 2022
99.3
103.3
3月 2022
103.7
105.0
2月 2022
104.9
109.4
1月 2022
109.5
116.1
12月 2021
117.7
122.3
11月 2021
122.4
125.2
10月 2021
125.2
116.5
9月 2021
116.7
119.4
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件