商品贸易差额是国家贸易差额的一部分。这是指定月份内以货币形式表示的进出口商品之间的差额。

经济学家使用这个指标来衡量制造业的活动和对外贸易流的强度。

国家产品和服务的进口额大于出口额意为贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如美国，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。当出口额超过进口额时，经济学家将其认为交易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品要远多于消耗所需。

贸易差额对美元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如GDP动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这些发展对美元产生了相应的影响。

最后值: