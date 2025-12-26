经济日历部分

美国货品贸易差额 (United States Goods Trade Balance)

美国
USD, 美元
人口统计局 (Census Bureau)
交易
中级别 N/D $​-94.837 B
$​-85.541 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
商品贸易差额是国家贸易差额的一部分。这是指定月份内以货币形式表示的进出口商品之间的差额。

经济学家使用这个指标来衡量制造业的活动和对外贸易流的强度。

国家产品和服务的进口额大于出口额意为贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如美国，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。当出口额超过进口额时，经济学家将其认为交易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品要远多于消耗所需。

贸易差额对美元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如GDP动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这些发展对美元产生了相应的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国货品贸易差额 (United States Goods Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
N/D
$​-94.837 B
$​-85.541 B
8月 2025
$​-85.541 B
$​42.847 B
$​-102.840 B
7月 2025
$​-103.566 B
$​-129.438 B
$​-84.854 B
6月 2025
$​-85.988 B
$​-128.313 B
$​-96.423 B
5月 2025
$​-96.587 B
$​-144.702 B
$​-86.965 B
4月 2025
$​-87.624 B
$​-177.209 B
$​-162.253 B
3月 2025
$​-161.985 B
$​-163.347 B
$​-147.849 B
2月 2025
$​-147.914 B
$​-142.841 B
$​-155.572 B
1月 2025
$​-153.263 B
$​-109.391 B
$​-122.014 B
12月 2024
$​-122.111 B
$​-100.910 B
$​-103.504 B
11月 2024
$​-102.857 B
$​-100.836 B
$​-98.257 B
10月 2024
$​-99.078 B
$​-101.418 B
$​-108.694 B
9月 2024
$​-108.226 B
$​-98.745 B
$​-94.218 B
8月 2024
$​-94.258 B
$​-100.512 B
$​-102.838 B
7月 2024
$​-102.662 B
$​-94.099 B
$​-96.558 B
6月 2024
$​-96.840 B
$​-98.542 B
$​-99.369 B
5月 2024
$​-100.617 B
$​-97.628 B
$​-97.954 B
4月 2024
$​-99.407 B
$​-91.788 B
$​-92.291 B
3月 2024
$​-91.831 B
$​-89.343 B
$​-90.304 B
2月 2024
$​-91.836 B
$​-88.495 B
$​-90.509 B
1月 2024
$​-90.202 B
$​-90.012 B
$​-87.892 B
12月 2023
$​-88.463 B
$​-88.877 B
$​-89.332 B
11月 2023
$​-90.273 B
$​-88.283 B
$​-89.563 B
10月 2023
$​-89.836 B
$​-85.411 B
$​-86.844 B
9月 2023
$​-85.783 B
$​-88.089 B
$​-84.642 B
8月 2023
$​-84.271 B
$​-90.036 B
$​-90.921 B
7月 2023
$​-91.175 B
$​-89.944 B
$​-88.829 B
6月 2023
$​-87.835 B
$​-94.513 B
$​-91.861 B
5月 2023
$​-91.133 B
$​-91.379 B
$​-97.095 B
4月 2023
$​-96.768 B
$​-88.502 B
$​-82.696 B
3月 2023
$​-84.576 B
$​-91.496 B
$​-91.987 B
2月 2023
$​-91.626 B
$​-91.496 B
$​-91.086 B
1月 2023
$​-91.500 B
$​-87.356 B
$​-89.700 B
12月 2022
$​-90.300 B
$​-96.175 B
$​-82.900 B
11月 2022
$​-83.300 B
$​-112.576 B
$​-98.800 B
10月 2022
$​-99.000 B
$​-99.491 B
$​-91.900 B
9月 2022
$​-92.221 B
$​-90.265 B
$​-87.279 B
8月 2022
$​-87.300 B
$​-94.222 B
$​-90.200 B
7月 2022
$​-89.060 B
$​-102.193 B
$​-98.591 B
6月 2022
$​-98.183 B
$​-106.358 B
$​-104.041 B
5月 2022
$​-104.310 B
$​-112.750 B
$​-106.701 B
4月 2022
$​-105.942 B
$​-128.063 B
$​-125.937 B
3月 2022
$​-125.324 B
$​-114.927 B
$​-106.345 B
2月 2022
$​-106.586 B
$​-102.226 B
$​-107.571 B
1月 2022
$​-107.630 B
$​-95.257 B
$​-100.474 B
12月 2021
$​-100.960 B
$​-92.807 B
$​-98.040 B
11月 2021
$​-97.778 B
$​-89.183 B
$​-83.196 B
10月 2021
$​-82.891 B
$​-92.293 B
$​-97.031 B
9月 2021
$​-96.252 B
$​-88.180 B
$​-88.164 B
8月 2021
$​-87.600 B
$​-88.690 B
$​-86.819 B
