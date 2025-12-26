经济日历部分

美国成屋销售 (United States Existing Home Sales)

国家：
美国
USD, 美元
源：
全国房产经纪商协会 (National Association of Realtors)
部门：
房屋
高级别 4.13 M 4.07 M
4.11 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
美国成屋销售反映了指定月份二手房的销售额。该计算仅包括出售现有独户住宅、公寓、多产权公寓和合作社的已完成交易。

该报告由美国房地产经纪人协会发布。详细的版本包括以货币方式出售和评估的单位的绝对数量(地理区域的平均销售价格)。该数据提供给四个地理区域：东北部、中西部、南部和西部。这个指标根据季节进行调整。

报告评估中的一个重要注意事项：因为报告仅反映了“已关闭”交易，它实际上包含了6 - 8周之前完成的销售（在美国正式进行房地产交易所需的时间）。因此，该指标描述了现有条件。

因为大样本规模（覆盖全国范围）以及除了独户住宅之外提供的公寓信息，分析师很喜欢这个指数，这使得评估房地产市场更加客观。该指标反映了房地产市场的实力和总需求。它还能间接地预测相关产品的销售动态，例如住房保险或家庭用品。

指标增长可以对美元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国成屋销售 (United States Existing Home Sales)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.13 M
4.07 M
4.11 M
10月 2025
4.10 M
4.08 M
4.05 M
9月 2025
4.06 M
4.00 M
8月 2025
4.00 M
4.04 M
4.01 M
7月 2025
4.01 M
3.95 M
3.93 M
6月 2025
3.93 M
3.94 M
4.04 M
5月 2025
4.03 M
3.92 M
4.00 M
4月 2025
4.00 M
4.01 M
4.02 M
3月 2025
4.02 M
4.01 M
4.27 M
2月 2025
4.26 M
4.00 M
4.09 M
1月 2025
4.08 M
4.41 M
4.29 M
12月 2024
4.24 M
4.28 M
4.15 M
11月 2024
4.15 M
3.93 M
3.96 M
10月 2024
3.96 M
3.78 M
3.83 M
9月 2024
3.84 M
3.87 M
3.88 M
8月 2024
3.86 M
3.97 M
3.96 M
7月 2024
3.95 M
3.91 M
3.90 M
6月 2024
3.89 M
4.07 M
4.11 M
5月 2024
4.11 M
4.20 M
4.14 M
4月 2024
4.14 M
4.02 M
4.22 M
3月 2024
4.19 M
4.18 M
4.38 M
2月 2024
4.38 M
3.88 M
4.00 M
1月 2024
4.00 M
3.79 M
3.88 M
12月 2023
3.78 M
3.80 M
3.82 M
11月 2023
3.82 M
3.79 M
3.79 M
10月 2023
3.79 M
3.88 M
3.95 M
9月 2023
3.96 M
3.83 M
4.04 M
8月 2023
4.04 M
4.03 M
4.07 M
7月 2023
4.07 M
4.41 M
4.16 M
6月 2023
4.16 M
4.29 M
4.30 M
5月 2023
4.30 M
3.93 M
4.29 M
4月 2023
4.28 M
4.47 M
4.43 M
3月 2023
4.44 M
4.94 M
4.55 M
2月 2023
4.58 M
4.31 M
4.00 M
1月 2023
4.00 M
4.06 M
4.03 M
12月 2022
4.02 M
3.87 M
4.08 M
11月 2022
4.09 M
4.42 M
4.43 M
10月 2022
4.43 M
4.97 M
4.71 M
9月 2022
4.71 M
4.85 M
4.78 M
8月 2022
4.80 M
5.16 M
4.82 M
7月 2022
4.81 M
5.16 M
5.11 M
6月 2022
5.12 M
5.53 M
5.41 M
5月 2022
5.41 M
5.47 M
5.60 M
4月 2022
5.61 M
5.49 M
5.75 M
3月 2022
5.77 M
6.14 M
5.93 M
2月 2022
6.02 M
6.52 M
6.49 M
1月 2022
6.50 M
6.00 M
6.09 M
12月 2021
6.18 M
6.44 M
6.48 M
11月 2021
6.46 M
6.55 M
6.34 M
10月 2021
6.34 M
6.69 M
6.29 M
12345
