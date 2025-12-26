美国员工工资季率q/q (United States Employment Wages q/q)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|低级别
|0.8%
|0.9%
|
1.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.8%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
员工工资季率q/q显示了与上一季度相比，指定季度美国员工基本工资的变化。该指标不包含额外支付。这个指数是根据每个季度最后一个月的雇主调查计算得出。
该指数不包括联邦政府雇员、军事人员、农场公司雇员、志愿者和其他无薪工人、私人家庭雇员和个体经营者的工资。该指数针对不同部门分别计算（使用NAICS分类法）。
与员工福利一起，该指标还包含在雇佣成本指数的计算之中。该指标数据是从对雇主的调查获取的。该指标考虑了以下工资组成部分：
- 必要工资部分，包括佣金、餐费津贴、计件工资
- 生活费津贴
- 危险工资津贴
- 递延收入支付
- 其他支付
基本工资不包括一次性支付、免费或部分免费的饮食或住所、第三方支付的款项、按要求支付的款项。
一般来说，员工工资指标的增长会造成国内生产产品的最终价格上涨，从而可以影响通货膨胀。反过来，通货膨胀的增长被视为对美元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国员工工资季率q/q (United States Employment Wages q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.8%
0.9%
1.0%
2 Q 2025
1.0%
0.7%
0.8%
1 Q 2025
0.8%
0.9%
1.0%
4 Q 2024
0.9%
0.7%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.0%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
1.1%
1.1%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
1.1%
4 Q 2023
0.9%
1.2%
1.2%
3 Q 2023
1.2%
1.1%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
1.2%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
1.3%
1.2%
4 Q 2022
1.0%
1.4%
1.3%
3 Q 2022
1.3%
1.4%
1.4%
2 Q 2022
1.4%
1.1%
1.2%
1 Q 2022
1.2%
1.0%
1.0%
4 Q 2021
1.1%
1.0%
1.5%
3 Q 2021
1.5%
0.8%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.8%
1.0%
1 Q 2021
1.0%
1.0%
0.8%
4 Q 2020
0.9%
0.6%
0.4%
3 Q 2020
0.4%
0.6%
0.4%
2 Q 2020
0.4%
0.8%
0.9%
1 Q 2020
0.9%
0.7%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.8%
0.9%
3 Q 2019
0.9%
0.7%
0.7%
2 Q 2019
0.7%
0.6%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
0.9%
0.6%
4 Q 2018
0.6%
0.5%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.9%
0.5%
2 Q 2018
0.5%
0.7%
0.9%
1 Q 2018
0.9%
0.7%
0.5%
4 Q 2017
0.5%
0.5%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.8%
1 Q 2017
0.8%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
0.5%
3 Q 2016
0.5%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
0.7%
1 Q 2016
0.7%
0.5%
4 Q 2015
0.6%
0.6%
3 Q 2015
0.6%
0.2%
2 Q 2015
0.2%
0.7%
1 Q 2015
0.7%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
0.8%
3 Q 2014
0.8%
