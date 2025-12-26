美国个人收入月率m/m (United States Personal Income m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|0.8%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
个人收入月率m/m显示了与上月相比，指定月份消费者收入总额的变化。该指标的计算包含所有收入类型：工资和薪金，奖金，租赁收入，投资红利，业务利润分成，福利，保险支付和养老金等。
美国BEA（经济分析局）将该指标连同个人支出一起，作为个人收入和支出报告的一部分。分析人员常常将这个两个指标结合在一起解释，因为当评估消费者活动和预测消费者进一步行为时，通常会考虑这两个值的比率。
这个指标用于预测最近的消费支出并评估通货膨胀情况。不同来源的个人收入的增长可能会使消费市场升温，同时也会导致支出增加和通货膨胀增长。
较高的数值通常被视为对美元有利，因为该指标与通货膨胀增长密切相关。
最后值:
真实值
预测值
"美国个人收入月率m/m (United States Personal Income m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.8%
0.4%
9月 2025
0.4%
0.4%
8月 2025
0.4%
-0.1%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.2%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.7%
-0.4%
5月 2025
-0.4%
0.4%
0.7%
4月 2025
0.8%
0.2%
0.7%
3月 2025
0.5%
0.3%
0.7%
2月 2025
0.8%
0.5%
0.7%
1月 2025
0.9%
0.3%
0.4%
12月 2024
0.4%
0.3%
0.3%
11月 2024
0.3%
0.4%
0.7%
10月 2024
0.6%
0.3%
0.3%
9月 2024
0.3%
0.3%
0.2%
8月 2024
0.2%
0.4%
0.3%
7月 2024
0.3%
0.5%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.1%
0.4%
5月 2024
0.5%
0.1%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.3%
0.5%
3月 2024
0.5%
0.2%
0.3%
2月 2024
0.3%
0.2%
1.0%
1月 2024
1.0%
0.3%
12月 2023
0.3%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.1%
0.3%
10月 2023
0.2%
-0.1%
0.4%
9月 2023
0.3%
0.2%
0.4%
8月 2023
0.4%
-0.2%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.3%
0.3%
6月 2023
0.3%
-0.3%
0.5%
5月 2023
0.4%
0.4%
0.3%
4月 2023
0.4%
-0.4%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.4%
0.3%
2月 2023
0.3%
-0.3%
0.6%
1月 2023
0.6%
0.2%
0.3%
12月 2022
0.2%
0.0%
0.3%
11月 2022
0.4%
-0.4%
0.7%
10月 2022
0.7%
0.7%
0.4%
9月 2022
0.4%
-1.0%
0.4%
8月 2022
0.3%
1.4%
0.3%
7月 2022
0.2%
-1.8%
0.7%
6月 2022
0.6%
2.3%
0.6%
5月 2022
0.5%
-3.1%
0.5%
4月 2022
0.4%
3.3%
0.5%
3月 2022
0.5%
0.2%
0.7%
2月 2022
0.5%
-0.7%
0.1%
1月 2022
0.0%
1.1%
0.4%
12月 2021
0.3%
-1.5%
0.5%
11月 2021
0.4%
2.0%
0.5%
10月 2021
0.5%
-2.6%
-1.0%
9月 2021
-1.0%
3.4%
0.2%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件