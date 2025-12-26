美联储(Fed)生产能力利用率 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|75.4%
|
76.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美联储的产能利用率显示了美国企业的工作负荷百分比。该指数计算包括制造业、采矿业和能源行业的89个行业。
工业在国家产出变化中占有更大的比重。因此，有关行业的详细数据有助于区分国民经济中的结构变化，并对其未来发展作出预测。
产能利用率是根据产出与能源的比率进行计算的（可由公司维持的最大生产水平）。为所有行业计算产能指数。计算数据每月从政府方面进行收集（能源信息管理局，人口普查局等）。
经济学家通常将产能利用率指数和工业生产指数一起解读。它反映了公司如何有效地使用设备、技术和劳动力，并指出了该国的生产活动。产能利用率水平超过82%表示产能增长，使您能够预测最近价格的增长或供应短缺情况。
最后值:
真实值
预测值
"美联储(Fed)生产能力利用率 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
76.0%
76.0%
76.1%
9月 2025
75.9%
77.5%
75.9%
8月 2025
77.4%
77.7%
77.4%
7月 2025
77.5%
77.2%
77.7%
6月 2025
77.6%
77.1%
77.5%
5月 2025
77.4%
77.6%
77.7%
4月 2025
77.7%
78.1%
77.8%
3月 2025
77.8%
78.4%
78.2%
2月 2025
78.2%
78.0%
77.7%
1月 2025
77.8%
77.2%
77.5%
12月 2024
77.6%
76.8%
77.0%
11月 2024
76.8%
77.1%
77.0%
10月 2024
77.1%
77.6%
77.4%
9月 2024
77.5%
78.1%
77.8%
8月 2024
78.0%
78.4%
77.4%
7月 2024
77.8%
78.8%
78.4%
6月 2024
78.8%
78.7%
78.3%
5月 2024
78.7%
79.0%
78.2%
4月 2024
78.4%
79.0%
78.5%
3月 2024
78.4%
79.1%
78.2%
2月 2024
78.3%
79.1%
78.3%
1月 2024
78.5%
78.7%
12月 2023
78.6%
78.8%
11月 2023
78.8%
79.3%
78.7%
10月 2023
78.9%
79.7%
79.5%
9月 2023
79.7%
79.5%
79.5%
8月 2023
79.7%
79.1%
79.5%
7月 2023
79.3%
79.2%
78.6%
6月 2023
78.9%
79.6%
79.4%
5月 2023
79.6%
79.7%
79.8%
4月 2023
79.7%
78.9%
79.4%
3月 2023
79.8%
78.1%
79.6%
2月 2023
78.0%
78.5%
78.0%
1月 2023
78.3%
79.2%
78.4%
12月 2022
78.8%
79.8%
79.4%
11月 2022
79.7%
80.1%
79.9%
10月 2022
79.9%
80.1%
80.1%
9月 2022
80.3%
80.1%
80.1%
8月 2022
80.0%
80.1%
80.2%
7月 2022
80.3%
79.5%
79.9%
6月 2022
80.0%
79.0%
80.3%
5月 2022
79.0%
78.6%
78.9%
4月 2022
79.0%
77.9%
78.2%
3月 2022
78.3%
77.6%
77.7%
2月 2022
77.6%
77.0%
77.3%
1月 2022
77.6%
76.6%
76.6%
12月 2021
76.5%
76.6%
76.6%
11月 2021
76.8%
75.8%
76.5%
10月 2021
76.4%
75.7%
75.2%
9月 2021
75.2%
76.2%
76.2%
