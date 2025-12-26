经济日历部分

美国批发库存月率m/m (United States Wholesale Inventories m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
业务
低级别 0.5% 0.1%
0.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.2%
0.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
批发库存月率m/m指标显示了与上一月份相比，在报告月份的月底，批发商持有的库存商品数量的变化。只有零售商品才被考虑在内。企业的财产和存放在公司范围内但不属于公司的商品不在该指标的计算之列。

这一指标是以对全国超过4500家的批发企业的调查数据为基础。抽样数据每季度更新一次。考虑到季节性波动和交易期的具体情况，会对收集的数据进行调整。

批发库存很少被单独解释。经济学家经常把该指标与批发销售量结合起来考虑。通常，会估算销售与库存的比率。这个估算可能表明在不久的将来，产量将会增长或下降。例如，如果库存增长低于销售量的增长，那么就会出现产品短缺，可以预计未来生产的增长。相反，大规模的过度库存表明供应过剩，近期可能出现生产放缓。

生产对国民生产总值做出了重大贡献，这就是批发库存急剧增加或减少可能会间接影响美元报价的原因。

最后值:

真实值

预测值

"美国批发库存月率m/m (United States Wholesale Inventories m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.5%
0.1%
0.0%
8月 2025
0.0%
-0.2%
8月 2025 序言。
-0.2%
0.1%
0.0%
7月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
7月 2025 序言。
0.2%
0.1%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
6月 2025 序言。
0.2%
1.3%
-0.3%
5月 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
5月 2025 序言。
-0.3%
0.6%
0.1%
4月 2025
0.2%
-0.4%
-0.4%
4月 2025 序言。
-0.4%
0.4%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.5%
0.5%
3月 2025 序言。
0.5%
0.2%
0.5%
2月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2月 2025 序言。
0.3%
0.2%
0.8%
1月 2025
0.8%
0.7%
0.7%
1月 2025 序言。
0.7%
-0.3%
-0.4%
12月 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
12月 2024 序言。
-0.5%
-0.4%
-0.1%
11月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2024 序言。
-0.2%
0.2%
0.1%
10月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
10月 2024 序言。
0.2%
-0.1%
-0.2%
9月 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
9月 2024 序言。
-0.1%
-0.3%
0.2%
8月 2024
0.1%
0.2%
0.2%
8月 2024 序言。
0.2%
0.2%
0.3%
7月 2024
0.2%
0.3%
0.3%
7月 2024 序言。
0.3%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
6月 2024 序言。
0.2%
0.3%
0.6%
5月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
5月 2024 序言。
0.6%
0.0%
0.2%
4月 2024
0.1%
0.2%
0.2%
4月 2024 序言。
0.2%
-0.1%
-0.4%
3月 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
3月 2024 序言。
-0.4%
0.5%
0.4%
2月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
2月 2024 序言。
0.5%
-0.3%
-0.2%
1月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.1%
1月 2024 序言。
-0.1%
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
12月 2023 序言。
0.4%
-0.2%
-0.4%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
11月 2023 序言。
-0.2%
-0.3%
10月 2023
-0.4%
-0.2%
-0.2%
10月 2023 序言。
-0.2%
0.0%
0.1%
9月 2023
0.2%
0.0%
0.0%
9月 2023 序言。
0.0%
-0.2%
-0.1%
8月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1234567
